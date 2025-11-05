Ζοράν Μαμντάνι: Το εξώφυλλο του «The New Yorker» και η αστική επιλογή

H εποχή του Ζόραν Μαμντάνι, του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου για την Νέα Υόρκη, ξεκινάει και η διεθνής κοινότητα αναμένει τις κινήσεις του.

Στο νεοεκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης αφιερώνεται το πρωτοσέλιδο του περιοδικού «The New Yorker». Για το εξώφυλλο του τεύχους της 17ης Νοεμβρίου 2025 του γνωστού περιοδικού, ο καλλιτέχνης Έντελ Ροντρίγκεζ επέλεξε να απεικονίσει τον Ζόραν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, στο μετρό ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Σαν να είναι ένας απλός επιβάτης...

Ο Έντελ Ροντρίγκεζ είναι ένας Κουβανο-Αμερικανός καλλιτέχνης, εικονογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία υλικών, η δουλειά του ποικίλλει από εννοιολογική έως προσωπογραφία και τοπίο.

«Ο Μαμντάνι πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας περιδιαβαίνοντας την πόλη, επισκεπτόμενος μπαρ, μετακινούμενος με ταξί, κάνοντας ερωτήσεις, χορεύοντας και γελώντας», έγραψε ο Ροντρίγκεζ σε άρθρο - πορτρέτο για τον νέο πρώτο πολίτη της Νέας Υόρκης με τίτλο: «Ο δήμαρχος Μαμντάνι». «Έδειξε σε όλους όσους συνάντησε ότι είναι ένας από αυτούς», πρόσθεσε.

Ο ανταγωνισμός με τον Έρικ Άνταμς

Στο άρθρο του Έντελ Ροντρίγκεζ αναφέρονται τα εξής:

Είναι πια παλιά ιστορία, αλλά όταν ο Ζόραν Μαμντάνι, σκέφτηκε για πρώτη φορά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, φαντάστηκε τον εαυτό του να ανταγωνίζεται τον Έρικ Άνταμς.

Ήταν το 2021 και ο Άνταμς είχε μόλις κερδίσει με μικρή διαφορά τις προκριματικές εκλογές, πείθοντας τους Νεοϋορκέζους ότι αυτό που χρειάζονταν στην εποχή μετά την COVID-19 ήταν ένας αλαζονικός πρώην αστυνομικός που πίστευε στην παλιά καλή τάξη και το νόμο. Αυτό το καλοκαίρι, ενώ έκανα ρεπορτάζ για το προφίλ του Μαμντάνι, ο Κένι Μπούργκος, ένας παλιός συμμαθητής του από το λύκειο και συνάδελφός του στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, θυμήθηκε ότι ο Μαμντάνι ήταν απογοητευμένος από τη νίκη του Άνταμς. «Έλεγε: "Ποιον θα βρούμε να ανταγωνιστεί αυτόν τον τύπο σε τέσσερα χρόνια;"», μου είπε ο Μπούργκος. «Του είπα: "Γιατί δεν το κάνεις εσύ;" Μου απάντησε: «Είμαι πολύ νέος, δεν θα με πάρουν στα σοβαρά»».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όλες οι ανησυχίες που είχαν ο Μαμντάνι και άλλοι αριστεροί και φιλελεύθεροι για τη δημαρχία του Άνταμς αποδείχθηκαν δικαιολογημένες. Η διοίκηση Άνταμς κατέρρευσε σε μια σειρά από κατηγορίες διαφθοράς που θύμιζαν τις παλιές δωροδοκίες του Tammany Hall. Ο δήμαρχος γλίτωσε τη δίωξη συνάπτοντας συμφωνία με τον πρόσφατα επανεκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, καθώς μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες αρπάζουν πατέρες και μητέρες, που κλαίνει, από το δικαστήριο μετανάστευσης, λίγα τετράγωνα μακριά από το δημαρχείο, ο Άνταμς, έχοντας εγκαταλείψει την εκστρατεία του για επανεκλογή, απολαμβάνει την περίοδο της αποχώρησής του. Μόλις πήγε ένα ταξίδι για να δει τα αξιοθέατα της Αλβανίας.

Η ευκαιρία σε μια πόλη χωρίς τιμονιέρη

Εκεί που άλλοι έβλεπαν μια πόλη χωρίς τιμονιέρη, ο Άντριου Κουόμο, ο κατσούφης πρώην κυβερνήτης που παραιτήθηκε το 2021 εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, είδε μια ευκαιρία. Νωρίτερα φέτος, ο Κουόμο βγήκε από την πολυτελή έπαυλη της αδελφής του στο Γουέστσεστερ, έδιωξε την κόρη του από το διαμέρισμά της στο κέντρο της πόλης και μπήκε στον αγώνα για τη δημαρχία με σκοπό να κερδίσει τη δημαρχία σε μια πράξη καθαρής πολιτικής εξουσίας, για να μας υπενθυμίσει την ικανότητά του να υποτάσσει τόσο τους φίλους όσο και τους εχθρούς του στη θέλησή του.

Ωστόσο, η βαρετή και καταθλιπτική εκστρατεία του δεν άρεσε σχεδόν σε κανέναν. Ο Κουόμο δεν έκρυψε σχεδόν καθόλου την περιφρόνησή του για τους περισσότερους Νεοϋορκέζους και για το βρώμικο αξίωμα του δημάρχου. Οι προσβλητικές του δηλώσεις για τον Ζόραν Μαμντάνι έγιναν ανοιχτά ισλαμοφοβικές. Την παραμονή των εκλογών, οδήγησε παράξενα σε όλη την πόλη ένα λευκό Ford Bronco, το οποίο αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν παρόμοιο, αλλά όχι το ίδιο μοντέλο με αυτό που έκανε διάσημο ο O. J. Simpson.

Τελικά, ο Μαμντάνι κέρδισε τους Νεοϋορκέζους, σε μια εκλογή με υψηλότερη συμμετοχή από οποιαδήποτε άλλη εκλογή δημάρχου τα τελευταία πενήντα χρόνια, υποδηλώνοντας ότι η πολιτική της πόλης θα μπορούσε να είναι λίγο λιγότερο διεφθαρμένη.

Μήνυμα ελπίδας

Σε μια εποχή που οι ηγετικές προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνονται σχεδόν συνένοχες στις καταχρήσεις και τις προσβολές της εποχής Τραμπ, ο Μαμντάνι πρόσφερε στους υποστηρικτές του ένα αμόλυντο μήνυμα ελπίδας. Τόνισε τις ομοιότητες μεταξύ Τραμπ, Κουόμο και Άνταμς – όλες προσωπικότητες που σφυρηλατήθηκαν στην πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης του περασμένου αιώνα, παγιδευμένες σε ένα ψυχοδράμα όπου το 1983 δεν τελείωσε ποτέ.

Μεγάλο μέρος της Νέας Υόρκης φέρει ακόμα το αποτύπωμα των δεκαετιών που ο Κουόμο ήταν στην εξουσία, αλλά το μακρύ ιστορικό του αποδείχθηκε μόνο μειονέκτημα στην αναμέτρησή του με τον Μαμντάνι. «Αυτό που μου λείπει σε εμπειρία, το αναπληρώνω με ακεραιότητα – και αυτό που σας λείπει σε ακεραιότητα, δεν μπορείτε ποτέ να το αναπληρώσετε με εμπειρία», είπε ο Μαμντάνι στον Κουόμο σε μια συζήτηση τον Οκτώβριο.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, στον Μαμντάνι άρεσε να υπενθυμίζει στο ακροατήριό του ότι η Νέα Υόρκη είναι η πλουσιότερη πόλη της πλουσιότερης χώρας στην ιστορία του κόσμου και ότι η κυβέρνησή της θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Ενώ οι αντίπαλοί του περιέγραφαν τη Νέα Υόρκη ως χρεοκοπημένη, δυσλειτουργική και γεμάτη εγκληματικότητα, ο Μαμντάνι μιλούσε για την πόλη ως ένα όμορφο, αν και χαοτικό, μέρος γεμάτο αναταραχές και αδικίες, ναι, αλλά και ζωή και δυνατότητες.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Μαμντάνι

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Μαμντάνι είναι ένα μέρος όπου μπορείς να πάρεις το μετρό για το γραφείο του δημοτικού γραμματέα για να παντρευτείς το κορίτσι που γνώρισες στο Hinge, όπου μπορείς να κάνεις τάι τσι και να χορέψεις σάλσα με ηλικιωμένους στο Λόουερ Ιστ Σάιντ, όπου μπορείς να κάνεις μια βουτιά στον πάγο στο Κόνι Άιλαντ την Πρωτοχρονιά και να περπατήσεις όλο το μήκος του Μανχάταν σε μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα.

Το ευχάριστο περιεχόμενο συμπλήρωνε την αιχμηρή πολιτική του. Όταν πιέστηκε να μετριάσει τις κριτικές του προς το Ισραήλ, ο Μαμντάνι δεν δείλιασε καθόλου. Αυτές οι ιδιότητες έπεισαν πολλούς νέους ψηφοφόρους, ειδικότερα, ότι μπορεί να έχει τα προσόντα να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του. Τον ψήφισαν επειδή μπορούσαν να φανταστούν μια πόλη με δωρεάν λεωφορεία, επειδή θεωρούσαν δίκαιη την ιδέα του παγώματος των ενοικίων στα περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο της πόλης, ακόμα κι αν οι ίδιοι δεν ζούσαν σε τέτοια διαμερίσματα, και επειδή τους άρεσε η ιδέα της Νέας Υόρκης ως ενός τόπου που προσφέρει καθολική φροντίδα σε παιδιά ηλικίας μόλις έξι εβδομάδων.

Η εναλλακτική λύση που πρόσφερε ο Κουόμο ήταν απλά πολύ ζοφερή.

(...)

Αλλά ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είδε κάτι στον Μαμντάνι – τον κάλεσε δύο φορές από τον Ιούνιο για να τον ενημερώσει – όπως και η μετριοπαθής κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ.

(...)

Όταν μίλησα για πρώτη φορά με τον Μαμντάνι, πριν από δύο χρόνια, ήταν ένας βουλευτής του Όλμπανι με λίγους συμμάχους στο νομοθετικό σώμα. Μου τηλεφώνησε λίγες μέρες μετά τις 7 Οκτωβρίου, ανησυχώντας για την ισλαμοφοβική αντίδραση στην πόλη. Λίγο μετά, συνελήφθη ενώ διαμαρτυρόταν για κατάπαυση του πυρός έξω από το κτίριο διαμερισμάτων του Σούμερ. Εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν όσο πιο μακριά από την εξουσία μπορεί να βρίσκεται ένας εκλεγμένος αξιωματούχος.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μαμντάνι φαίνεται πιο άνετος να χειρίζεται τους συμβιβασμούς και τις αντιφάσεις που θα του επιβάλει η θέση του δημάρχου. Έχει εκφράσει μια νέα εκτίμηση για το ρόλο της ιδιωτικής ανάπτυξης ακινήτων και έχει υποσχεθεί να ζητήσει από την αστυνομική επίτροπο, Τζέσικα Τις, αγαπημένη του πλούσιου κατεστημένου της πόλης, να παραμείνει στη διοίκησή του. «Αν γίνει δήμαρχος, ας γίνει», δήλωσε πρόσφατα ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase.

Τι δεν ήθελαν οι Νεοϋορκέζοι

Ο Μαμντάνι δεν έχει δοκιμαστεί, το δίκτυο των μακροχρόνιων συμμάχων του είναι μικρό και δεν διαθέτει τις διασυνδέσεις και την ιστορία στην εξουσία της πόλης που ακόμη και ένας φιλόδοξος προοδευτικός όπως ο Bill de Blasio χρησιμοποίησε για να πετύχει τα σχέδιά του. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Οι Νεοϋορκέζοι δεν ήθελαν έναν άνθρωπο με δεκαετίες εμπειρίας. Ήθελαν τον Ζόραν Μαμπντανι.

«Θέλουμε πραγματικά εμείς οι Αμερικανοί μια καλή κυβέρνηση;», έγραψε ο δημοσιογράφος Lincoln Steffens στο περιοδικό McClure's το 1903. «Την αναγνωρίζουμε όταν τη βλέπουμε;» Ο Steffens είχε περάσει μήνες ερευνώντας τους ιδιόμορφους περιορισμούς και τις καταχρήσεις της γραφειοκρατίας της εποχής του Tammany Hall στη Νέα Υόρκη.

(Σημειώνεται πως Tammany Hall, είναι η εκτελεστική επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη)

Δεν ήταν ότι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης δεν γνώριζαν ότι το σύστημα ήταν διεφθαρμένο, αλλά ότι σπάνια έδιναν σημασία. «Το Tammany είναι διαφθορά με συναίνεση», έγραψε ο Steffens. «Είναι κακή κυβέρνηση που βασίζεται στις ψήφους του λαού». Περιστασιακά, όταν οι υπερβολές του συστήματος γίνονταν «αχαλίνωτες», ο λαός κινητοποιούνταν για να διώξει τους αρχηγούς. Ένας εξωτερικός υποψήφιος δήμαρχος θα έθετε υποψηφιότητα, υποσχόμενος να βάλει «σκούπα», οργανώνοντας τις διάφορες φατρίες της πολιτικής αντιπολίτευσης της πόλης και κινητοποιώντας την πόλη με μια «καυτή εκστρατεία». Αλλά ποτέ δεν τελείωνε καλά. Αναπόφευκτα, οι αφεντικά επανεκλέγονταν στην εξουσία. Ο Στέφενς αποκάλεσε αυτό το απογοητευτικό μοτίβο «την τυπική πορεία της δημοτικής μεταρρύθμισης».

Με εξαίρεση τον Φιορέλο ΛαΓκουάρντια, κάθε φιλελεύθερος, μεταρρυθμιστής δήμαρχος από τα τέλη του 19ου αιώνα αντιμετώπισε κάποια θλιβερή εκδοχή της «τυπικής πορείας». Ο Σεθ Λόου, ο πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ήταν δήμαρχος όταν ο Στέφενς έγραφε, δεν κατάφερε να εκλεγεί για δεύτερη θητεία, καθώς τον νίκησε ο Τζορτζ Μπ. ΜακΚλέλαν Τζούνιορ, ο αγαπημένος του αφεντικού της Τάμανι, Ρίτσαρντ Κρόκερ.

Στη δεκαετία του '60, ο John Lindsay ανέλαβε τα καθήκοντά του με ένα κύμα χαρισματικότητας και καλής διάθεσης, αλλά άφησε πίσω του απογοήτευση και καταστροφικά οικονομικά στοιχεία για την πόλη όταν αποχώρησε οκτώ χρόνια αργότερα.

Ο David Dinkins, ο πρώτος μαύρος δήμαρχος της πόλης (και επίσης ο πρώτος δήμαρχος που ήταν μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής), είδε τη διοίκησή του να καταστρέφεται από φυλετικές βιαιότητες και ανησυχίες για την εγκληματικότητα, και ηττήθηκε από τον Rudy Giuliani όταν έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία.

Ο Ντε Μπλάσιο, τον οποίο ο Μαμντάνι θεωρεί τον καλύτερο δήμαρχο της ζωής του, πέτυχε πολλά από τα προγράμματα που είχε υποσχεθεί το 2013, αλλά οι Νεοϋορκέζοι τον βαρέθηκαν ούτως ή άλλως. «Ο καλός δήμαρχος αποδεικνύεται αδύναμος ή ανόητος ή «όχι και τόσο καλός», έγραψε ο Στέφενς. «Ή ο λαός αηδιάζει».

Μπορεί ο Μαμντάνι να αποφύγει την τυπική πορεία;

Σίγουρα είναι διαφορετικός τύπος αουτσάιντερ από τους ευγενικούς μεταρρυθμιστές που εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα ή τους Προοδευτικούς που ήρθαν μετά από αυτούς. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σοσιαλιστές υποψήφιοι για δήμαρχος εμφανίστηκαν στις εκλογές σε περισσότερες από έξι εκλογές, αν και οι περισσότεροι δυσκολεύτηκαν να βρουν υποστήριξη εκτός των γειτονιών των Γερμανών και Εβραίων μεταναστών του Λόουερ Ιστ Σάιντ. (Ο Henry George, ένας σοσιαλιστής υποστηρικτής της μεταρρύθμισης του φόρου γης, ήταν από τους πιο επιτυχημένους, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση το 1886, μπροστά από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, έναν νεαρό μεταρρυθμιστή ονόματι Θεόδωρο Ρούσβελτ).

Μπορεί μια μεμονωμένη εκλογή να φέρει την αλλαγή;

Ωστόσο, ο Steffens έγραψε μια προειδοποίηση προς όσους πιστεύουν ότι μια μεμονωμένη εκλογή μπορεί να φέρει μόνιμη αλλαγή. «Κάθε λαός είναι ικανός να ξεσηκωθεί με οργή για να ανατρέψει τους κακούς ηγέτες», έγραψε. «Η Νέα Υόρκη το έχει κάνει πολλές φορές. Με φρέσκα και πρόσφατα αδικήματα να εκδικηθούν, συγκεκριμένους κακοποιούς να τιμωρήσουν και το αίσθημα της κοινής οργής του όχλου να ξεσηκώσει, είναι μια συναισθηματική ικανοποίηση να βγεις με το πλήθος και να «σπάσεις κάτι». Το σύστημα ήταν ανθεκτικό — προσαρμοζόταν και ήταν πάντα έτοιμο να ανακάμψει όταν οι ξένοι αναπόφευκτα σκόνταφταν. Ο Στέφενς αναρωτιόταν αν ήταν πραγματικά δυνατό για οποιονδήποτε μεμονωμένο ηγέτη να σπάσει αυτό το μοτίβο.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι μεταρρυθμιστές σε πόλεις όπως το Σικάγο και το Ντιτρόιτ ήταν τόσο απογοητευμένοι από τις αποτυχίες των δημοτικών αρχών τους, που μιλούσαν για την αφαίρεση των εξουσιών των δημάρχων.

Αλλά η πόλη της Νέας Υόρκης ήθελε, και εξακολουθεί να θέλει, οι δήμαρχοί της να είναι αρκετά ισχυροί. Κανένας άλλος εκλεγμένος αξιωματούχος στη χώρα δεν ενσαρκώνει τόσο πλήρως την αστική εμπειρία όσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και κανένας άλλος δεν έχει τόσο μεγάλη εξουσία να αλλάξει τη φύση της ζωής στην πόλη.

Αυτή η εξουσία έχει κάνει ήρωες ορισμένους δημάρχους, αλλά έχει μετατρέψει άλλους σε γελωτοποιούς και κακούς.

Τα εμπόδια

Ορισμένα εμπόδια είναι αναπόφευκτα: τα σκάνδαλα της αστυνομίας και οι συζητήσεις για το έγκλημα και την αστυνόμευση έχουν καθορίσει τη δημαρχία για περισσότερο από έναν αιώνα. Οι δήμαρχοι έχουν εμπλακεί σε διαμάχες με κυβερνήτες και προέδρους, μερικές φορές με καταστροφικά αποτελέσματα. Ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα των ακινήτων και των επιχειρήσεων ήταν πρόθυμα να κριτικάρουν και να υπονομεύσουν τη θέση ενός δημάρχου, ακόμη και όταν επωφελούνταν από τις πολιτικές του. Και ο λαός, όπως γνώριζε ο Steffens, είναι ασταθής. Ρωτήστε τον de Blasio.

Ο Mamdani θα δοκιμάσει αν η πόλη της Νέας Υόρκης μπορεί να έχει καλή κυβέρνηση, ή τουλάχιστον καλύτερη κυβέρνηση, με έναν δήμαρχο που είναι πιο αφοσιωμένος στην αριστερή ιδεολογία από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της πόλης.

Η πόλη της Νέας Υόρκης εξακολουθεί να λειτουργεί από πολλές απόψεις σαν μηχανή, και σύντομα ο Μαμντάνι θα βυθιστεί στην πιο ανθεκτική δυναμική της εξουσίας της.

(...)

