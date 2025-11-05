Ράμα Ντουβάτζι: Ποια ειναι η σύζυγος του Ζόραν Μαμντάνι - Η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης

H Ράμα Ντουβάτζι αρνήθηκε να γίνει η κυρία του κυρίου στο πλευρό του Ζόραν Μαμντάνι του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης με τον οποίο παντρεύτηκε νωρίτερα φέτος. Δεν έκανε καμία κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μαζί του, ούτε δέχθηκε να κάνει λαμπερή φωτογράφιση για κάποιο περιοδικό. Και σχεδόν τίποτα στη σελίδα της στο Instagram, όπου προωθεί τα έργα τέχνης της που απεικονίζουν γυναίκες της Μέσης Ανατολής και μιλάνε για τη δεινή θέση των Παλαιστινίων, δεν υποδηλώνει ότι γνωρίζει καν τον Mαμντάνι, εκτός από μια ανάρτηση την ημέρα των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών που δείχνουν το ζευγάρι μαζί, μια φωτογραφία της ίδιας να ψηφίζει νωρίς και μια φωτογραφία του Μαμντάνι ως αγόρι. Ο 34χρονος Μαμντάνι κέρδισε τις εκλογές και έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο νεότερος εδώ και έναν αιώνα και η Ντουβάτζι γράφει επίσης ιστορία. Θα είναι το πρώτο μέλος της Γενιάς Ζ που θα υπηρετήσει ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, μια 28χρονη καλλιτέχνης που θα μετακομίσει στο δημαρχιακό μέγαρο Gracie Mansion υπό το ακούραστο φως της δημοσιότητας στη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής.

https://www.instagram.com/p/DQmzR-KCRea/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ενώ έχει παραλείψει τα παραδοσιακά σκηνικά της προεκλογικής εκστρατείας, η Ντουβάτζι ήταν παρούσα σε καίριες στιγμές και έχει συμβουλεύσει παρασκηνιακά τον αγαπημένο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εικονογραφία της προεκλογικής εκστρατείας. Συνόδευσε τον Mαμντάνι καθώς έριχνε την ψήφο του στις προκριματικές εκλογές, όταν πολλοί παρατηρητές εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ήταν απίθανο να νικήσει τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και ενώθηκε με τον Mαμντάνι στη σκηνή όταν εκφώνησε την ομιλία νίκης του εκείνο το βράδυ.

Συνόδευσε τον Μαμντάνι στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του στο «Daily Show» του Comedy Central. Και ήταν στο πλήθος, καθισμένη δίπλα σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους στο κατάμεστο στάδιο Forest Hills στο Κουίνς, για να τον παρακολουθήσει να εκφωνεί την τελική του αγόρευση σε μια συγκέντρωση με επικεφαλής τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι, αν θα έχει, επίσημο ρόλο. Έχει αρνηθεί άλλωστε πολλές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος από το CNN για αυτό το άρθρο. Αλλά οι τελευταίοι μήνες προσφέρουν κάποιες ενδείξεις.

Ποια είναι η Ράμα Ντουβάτζι

Συριακής καταγωγής η Ντουβάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον και έζησε στο Τέξας μέχρι που η οικογένειά της μετακόμισε στο Ντουμπάι, όταν ήταν 9 ετών. Φοίτησε για λίγο στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth στο Κατάρ, προτού μεταγραφεί στο πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ για να ολοκληρώσει το πτυχίο της. Αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εικονογράφηση από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Εικονογραφήσεις της έχουν δημοσιευτεί στο The Cut, στο BBC, στη Vogue και στο New Yorker.

Η Ντουβάτζι και ο Μαμντάνι γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge το 2021. Ο Μαμντάνι είχε πρόσφατα εκλεγεί στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, για την οποία η Ντουβάτζι γνώριζε ελάχιστα. Το πρώτο τους ραντεβού θα ακουγόταν γνώριμο σε πολλούς από τους νεαρούς υποστηρικτές της εκστρατείας του Μαμντάνι: Μοιράστηκαν ένα γεύμα στο Qahwah House, ένα "Yemeni coffee shop" στο Μπρούκλιν, και ακολούθησε μια βόλτα στο κοντινό πάρκο McCarren. Στο δεύτερο ραντεβού τους, ο Μαμντάνι ξενάγησε την Ντουβάτζι στην περιφέρεια του, τη συνοικία Αστόρια του Κουίνς.

https://www.instagram.com/p/DPmC3wKjnmA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Μαμντάνι και η Ντουβάτζι αρραβωνιάστηκαν λίγα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους στο Instagram, ο Μαμντάνι ξεκίνησε την καμπάνια του για τη δημαρχία. Γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Φεβρουάριο στο γραφείο του δημοτικού γραμματέα στο Κάτω Μανχάταν. Πόζαραν για φωτογραφίες στους πράσινους καναπέδες της αίθουσας αναμονής, με φόντο το Δημαρχείο.

Αρκετούς μήνες πριν από την τελετή, ο Μαμντάνι και η Ντουβάτζι είχαν ήδη συζητήσει οτι τα σχέδιά του να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν τη ζωή τους, να περιορίσουν την ιδιωτικότητά τους και πιθανότατα να φέρουν τη Ντουβάτζι στο προσκήνιο της δημοσιότητας, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους.

Λίγο αφότου ο Μαμντάνι ξεκίνησε την υποψηφιότητά του και άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το ζευγάρι -«Ο σοσιαλιστής υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, παντρεύτηκε κρυφά σε μια εξωτική τελετή στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τίτλο της New York Post- εκείνος δημοσίευσε φωτογραφίες από την πολιτική τους τελετή στο Instagram. «Η Ράμα δεν είναι απλώς η σύζυγός μου, είναι μια απίστευτη καλλιτέχνης που αξίζει να είναι γνωστή με τους δικούς της όρους», έγραψε ο Μαμντάνι.

Η Ντουβάτζι σύμφωνα με τους οικείους τους, είπε ότι ήξερε σε τι έμπλεκε. Τη χρονιά που ο Μαμντάνι έκανε εκστρατεία για δήμαρχος, εκείνη υπήρξε σημαντική πηγή υποστήριξης, ακόμη και τις στιγμές που εκείνος κοιμόταν εξαντλημένος στον καναπέ καθώς προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν το "Temptation Island" και τη σειρά "Mission Impossible" σε διαστήματα 15 έως 30 λεπτών.

https://www.instagram.com/p/DLSNwFNuWNG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Ντουβάτζι βοήθησε στην οριστικοποίηση της ταυτότητας της καμπάνιας και εργάστηκε στην τελική έκδοση της εικονογραφίας και της γραμματοσειράς της καμπάνιας, η οποία παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μείγμα χρωμάτων που εύκολα αναγνωρίζονται από τους Νεοϋορκέζους: πορτοκαλί-κίτρινο της Metrocard, μπλε των New York Mets για σκιές και φόντα, και πινελιές κόκκινου της Firehouse. Η γραμματοσειρά περιέχει έντονα κίτρινα γράμματα bodega, ελκυστικά στη νεότερη γενιά.

Ο Μαμντάνι που στηρίχτηκε στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει την εκστρατεία του, αποδίδει επίσης στη σύντροφό του τη βελτίωση της ψηφιακής του καμπάνιας. Κατά καιρούς τον έχουν κατακλύσει με ερωτήσεις σχετικά με το γάμο του και το μέλλον του ζευγαριού. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Μαμντάνι τόνισε την πρότασή του να προσφέρει «καλάθια για μωρά» στα νεογέννητα της Νέας Υόρκης και στις οικογένειές τους, ρωτήθηκε αν σχεδίαζε να αποκτήσει σύντομα παιδιά. «Νιώθω σαν να μιλάω στη μητέρα μου», απάντησε ο 34χρονος γελώντας, προσθέτοντας ότι προς το παρόν είναι επικεντρωμένος στην κούρσα για τη δημαρχία.

Έμφαση στο παλαιστινιακό ζήτημα

Παραδοσιακά, οι πρώτες κυρίες αναλαμβάνουν υψηλού προφίλ υποστηρικτικούς ρόλους, διοργανώνουν εκδηλώσεις, υποστηρίζουν δράσεις που συμπληρώνουν την ατζέντα του συντρόφου τους και κρατούν για τον εαυτό τους τις πιο αμφιλεγόμενες απόψεις. Οι πολιτικές απόψεις της Ντουβάτζι εκφράζονται έντονα μέσα από την τέχνη της, η οποία περιλαμβάνει ασπρόμαυρες εικόνες που απεικονίζουν γυναίκες από τη Μέση Ανατολή, τον λιμό στη Γάζα και την παλαιστινιακή σημαία. Αυτές οι αναρτήσεις ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις επικρίσεις του συζύγου της για την ισραηλινή κυβέρνηση και τη διεξαγωγή του πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σχόλια που κατά καιρούς έχουν αναστατώσει τον εβραϊκό πληθυσμό της Νέας Υόρκης , τον μεγαλύτερο εκτός Ισραήλ.

«Αυτά που δημοσιεύει είναι σύμφωνα με πολλά από τα πράγματα για τα οποία έχει μιλήσει ο Μαμντάνι», δήλωσε η Λίζα Μπερνς, καθηγήτρια Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Κουίνιπιακ, η οποία έχει μελετήσει τον ρόλο των πρώτων κυριών. «Αρχίζω να βλέπω μέρος αυτού του έργου να συγχωνεύεται, όπου το έργο υπεράσπισης που κάνει θα υποστηρίζει το έργο που κάνει εκείνος - ακόμα κι αν είναι ξεχωριστό - αντί να το μειώνει».

Σε μια συνέντευξη του Απριλίου στο Yung, ένα τριμηνιαίο περιοδικό που επικεντρώνεται στην τέχνη από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η Ντουβάτζι είπε ότι δημιουργεί το έργο της «για ανθρώπους που νοιάζονται για τα πράγματα που νοιάζομαι και εγώ». «Με τόσο πολλούς ανθρώπους να εκδιώκονται και να φιμώνονται από τον φόβο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να μιλήσω όσο περισσότερο μπορώ για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη και τη Συρία», είπε.

Πρώτη κυρία Ν.Υόρκης: Ένας ρόλος που πρέπει να οριστεί

Η Νέα Υόρκη δεν είναι άγνωστη στις συζύγους δημάρχων με τα δικά τους δημόσια προφίλ. Η τότε σύζυγος του δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο, Τσίρλεϊν ΜακΚρέι, ήταν βασικό στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας και της διοίκησής του, παρέχοντας συμβολή στις επιλογές προσωπικού και στους διορισμούς υψηλού προφίλ. Μέρος της απήχησης του ντε Μπλάζιο στους ψηφοφόρους ήταν ο τρόπος με τον οποίο η πολυφυλετική οικογένειά του είχε βοηθήσει στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του.

Ένα προφίλ της ΜακΚρέι στους New York Times το 2013 περιέγραφε την ίδια και τον ντε Μπλάζιο ως «ένα πακέτο όπως ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον». Οι πολιτικές συναντήσεις οργανώνονταν γύρω από το πρόγραμμά της και η MακΚρέι παρευρισκόταν σε βασικές συνεντεύξεις για δουλειά. Της ανατέθηκε η εποπτεία μιας πρωτοβουλίας για την ψυχική υγεία που την έφερε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Η Νταϊάνα Τέιλορ, η μακροχρόνια σύντροφος του πρώην δημάρχου Μάικλ Μπλούμπεργκ, ήταν πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος και οικονομικό στέλεχος που δεν όριζε τον εαυτό της από τον ρόλο του. «Ο διάσημος φίλος της μπορεί να είναι το λιγότερο ενδιαφέρον πράγμα πάνω της», δήλωσε η τότε συντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, φίλη της Τέιλορ, στην Washington Post το 2020, όταν ο Μπλούμπεργκ ήταν υποψήφιος για την προεδρία. «Είναι έξυπνη, ανεξάρτητη και έχει εντελώς δική της προσωπικότητα».

Προς το παρόν, η παρουσία της Ντουβάτζι δεν είναι ορατή από τους περισσότερους Νεοϋορκέζους, ακόμα κι αν γίνεται σιωπηλά αισθητή από την καμπάνια του συζύγου της. Σε μια πρόσφατη εκδήλωση σε ένα κέντρο ηλικιωμένων στο Μπρούκλιν, με στόχο την προσέλκυση ψήφων, ο Μαμντάνι προσπάθησε να παρακολουθήσει καθώς ένας καθηγητής τέχνης έδειχνε στην ομάδα πώς να ζωγραφίζει ένα φθινοπωρινό τοπίο.

Με το πινέλο στο χέρι και ένα χάρτινο πιάτο με κουκκίδες χρώματος ως παλέτα, ο Μαμντάνι προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες. «Πρέπει να σας προειδοποιήσω όλους, δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική», είπε, προσθέτοντας ότι η τελευταία φορά που είχε ζωγραφίσει κάτι ήταν σε ραντεβού με τη σύζυγό του. Ο Μαμντάνι άρχισε στη συνέχεια να σχεδιάζει. Όταν ρωτήθηκε αργότερα για την ποιότητα του σκίτσου του, είπε: «Μην το πείτε στη γυναίκα μου». Ένας βοηθός της προεκλογικής εκστρατείας το είχε ήδη κάνει, στέλνοντας με μήνυμα μια φωτογραφία της προσπάθειάς του να ζωγραφίσει ένα δέντρο. Εκείνη απάντησε: «Αυτό είναι τρίγωνο».