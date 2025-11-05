Τι είναι το Hinge, η εφαρμογή γνωριμιών που ο Ζόραν Μαμντάνι γνώρισε τη σύζυγό του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι και η σύζυγός του Ράμα Ντουβάτζι, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, γνώρισε την σύζυγό του, Ράμα Ντουβάτζι, στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge το 2021.

Τι είναι όμως αυτή η εφαρμογή και πώς λειτουργεί;

Με 30 εκατομμύρια χρήστες, το Hinge είναι μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές γνωριμιών στον κόσμο. Αλλά με τόσους πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών στις μέρες μας, αξίζει να αναρωτηθούμε πώς λειτουργούν στην πραγματικότητα. Πώς καταλήγει ένας άνθρωπος να ταιριάζει με κάποιον άλλον; Γίνεται κάποια πολύπλοκη ανάλυση δεδομένων; Ή είναι όλα μάρκετινγκ;

Ο δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι με τη σύζυγό του, Ράμα, στο πάρτι για τις προκριματικές εκλογές, στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. AP

Το Hinge κυκλοφόρησε το 2013 με στόχο να γίνει ο κύριος ανταγωνιστής του Tinder. Για να διαφοροποιηθεί από το Tinder και άλλες ανερχόμενες εφαρμογές γνωριμιών, το Hinge εστίασε στις μακροχρόνιες σχέσεις και όχι στις περιστασιακές γνωριμίες — εξού και το σλόγκαν της εφαρμογής «Σχεδιασμένο για να διαγραφεί». Η ιδέα του Hinge, θεωρητικά, είναι να σας βοηθήσει να βρείτε τον σύντροφο της ζωής σας και όχι μια σειρά από ατελείωτα ραντεβού χωρίς μέλλον.

Φυσικά, όπως και με κάθε εφαρμογή γνωριμιών, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που θα βρείτε στο Hinge εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δικές σας προτιμήσεις, καθώς και από αυτές των ανθρώπων με τους οποίους ταιριάζετε. Αν και είναι πιο πιθανό να βρείτε ανθρώπους που αναζητούν σοβαρές σχέσεις στο Hinge παρά σε άλλες εφαρμογές, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι στην εφαρμογή που αναζητούν πιο περιστασιακές σχέσεις και διάφορες άλλες δυναμικές.

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Hinge.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Hinge

Είναι αρκετά απλό να φτιάξετε έναν λογαριασμό στο Hinge, ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γνωριμιών. Πρώτα, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή και μετά να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας είτε τον αριθμό τηλεφώνου σας, είτε ένα email, είτε τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Από εκεί, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε μερικές φωτογραφίες στο προφίλ σας (οι ειδικοί λένε ότι τρεις έως πέντε φωτογραφίες είναι ο ιδανικός αριθμός), να συμπληρώσετε μερικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και για το τι ψάχνετε, και να επιλέξετε μια σειρά από ενδιαφέροντα για να προσθέσετε λίγο περισσότερη προσωπικότητα στο προφίλ σας. Το Hinge ήταν στην πραγματικότητα μία από τις πρώτες εφαρμογές που χρησιμοποίησε τα ενδιαφέρονται για να ξεκινήσει μια συζήτηση και από τότε έχουν γίνει ένα βασικό μέρος της εμπειρίας των γνωριμιών.

Τον Ιανουάριο του 2025, το Hinge κυκλοφόρησε το Prompt Feedback, μια νέα λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να εκφράσουν καλύτερα την μοναδική τους προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντά τους και τις προθέσεις τους για ραντεβού στα προφίλ τους.

Η εφαρμογή στη συνέχεια, η οποία υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και καθοδηγείται από τις γνώσεις της ομάδας των διδακτόρων συμπεριφορικών επιστημόνων του Hinge, αξιολογεί τις απαντήσεις των χρηστών και δημιουργεί έναν «αλγόριθμο». Η λειτουργία δεν λέει στους χρήστες τι ακριβώς να πουν, ούτε τους προτείνει να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες φράσεις. Αντίθετα, το Prompt Feedback παρέχει προαιρετικές οδηγίες και συμβουλές που βοηθούν τους χρήστες να ξεχωρίσουν με έναν τρόπο που να φαίνεται αυθεντικός και ελκυστικός και να ξεκινήσουν συζητήσεις που θα οδηγήσουν σε ένα αληθινό ραντεβού.

Η Bima Loxley, θεραπεύτρια σχέσεων, μιλώντας στο Cosmopolitan είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα προφίλ γνωριμιών είναι να είστε απόλυτα ειλικρινείς. «[Να είστε ειλικρινείς με] τη φωτογραφία σας, τις επιθυμίες σας, τις ανάγκες σας, το φύλο και τη σεξουαλικότητά σας, ακόμα και τις ιδιαιτερότητές σας. Κανείς δεν θέλει εκπλήξεις και είναι καλύτερο να είστε ειλικρινείς, ώστε να βρείτε τα κατάλληλα ταίρια, αντί να σπαταλάτε το χρόνο σας και το δικό τους», τόνισε.

Μόλις συμπληρώσετε το προφίλ σας, είναι ώρα να να βρείτε το ταίρι σας!

Αν έχετε τη βασική (δωρεάν) συνδρομή στο Hinge, η εφαρμογή θα σας δείξει μια σειρά προφίλ το ένα μετά το άλλο, τα οποία μπορείτε είτε να απορρίψετε πατώντας το X στην κάτω αριστερή γωνία, είτε να κάνετε like, πατώντας το κουμπί «μου αρέσει» δίπλα στη φωτογραφία ή την ερώτηση.

Το Hinge θα σας δείξει ποιος έχει κάνει like στις φωτογραφίες και τα ενδιαφέροντα σας, σε μια καρτέλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής, στο κέντρο της οθόνης σας. Αλλά για να εξασφαλίσετε ότι θα βρείτε το ταίρι σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε το επόμενο βήμα και να ξεκινήσετε μια συνομιλία με το άλλο άτομο. Αν αλλάξετε γνώμη για το άτομο που σας αρέσει, μπορείτε απλά να πατήσετε το X και να συνεχίσετε.

Μόλις ταιριάξετε, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τη συνομιλία!

Λειτουργεί πραγματικά το Hinge;

Το Hinge, όπως όλες οι εφαρμογές γνωριμιών, είναι ένα εργαλείο και όχι μια λύση. Μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέες σχέσεις και να γνωρίσετε άτομα που διαφορετικά δεν θα συναντούσατε, αλλά από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από εσάς.

Στο r/Hingeapp, ένα subreddit αφιερωμένο στη συζήτηση για την εφαρμογή γνωριμιών, οι χρήστες έχουν μοιραστεί ανάμεικτες απόψεις. Μερικοί χρήστες την λατρεύουν και το γεγονός ότι διαφέρει από άλλες εφαρμογές, ενώ άλλοι είναι λιγότερο ενθουσιασμένοι.

«Το Hinge είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το Bumble. Σπάνια βρίσκω ταίρια στο Bumble, αλλά στο Hinge βρίσκω περίπου 3-4 κάθε εβδομάδα», είπε ένας χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης επισημαίνει ότι: «Δεν έχει να κάνει με το αν το Hinge "λειτουργεί" ή "δεν λειτουργεί" — υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή και είναι απολύτως δυνατό να βρεις καλές σχέσεις μέσω αυτής. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς τους δύο, όχι από το αν το Hinge "λειτουργεί". Είναι σαν να συναντάς τη φίλη σου σε ένα πάρκο και να λες ότι το πάρκο "λειτουργεί"».

Σημαντικό όμως είναι να θυμάστε ότι ο αριθμός των ταιριών σας ή των «μου αρέσει» που θα λάβετε δεν αντανακλά το ποιοι είστε ή πόσο αξίζετε ή δικαιούστε μια σχέση.

