Guardian: Tο δύσκολο έργο του Ζόραν Μαμντάνι: Να κάνει τη Νέα Υόρκη προσιτή

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο επαναλαμβανόμενων φιλόδοξων υποσχέσεων για πάγωμα του ενοικίου και δωρεάν παροχή φροντίδας παιδιών, ο Ζόραν Μαμντάνι θα ξυπνήσει την Τετάρτη με ένα δύσκολο έργο μπροστά του: να κάνει όλα αυτά που υποσχέθηκε πραγματικότητα για τη Νέα Υόρκη. Ο 34χρονος Δημοκρατικός Σοσιαλιστής διεξήγαγε την πιο φιλόδοξη εκστρατεία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης εδώ και χρόνια, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές με τολμηρές υποσχέσεις να κάνει τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ οικονομικά προσιτή.

Ήταν μια εκστρατεία που έκανε τον Μαμντάνι γνωστό παγκοοσμίως και ενθάρρυνε πολλούς Νεοϋορκέζους όπως ποτέ άλλοτε, προσελκύοντας σχεδόν 100.000 εθελοντές. Ο Μαμντάνι αναζωογόνησε την αριστερά πέρα ​​από τα σύνορα της Νέας Υόρκης, ενθαρρύνοντας άλλους προοδευτικούς να θέσουν υποψηφιότητα για αξιώματα σε όλες τις ΗΠΑ, και θα μπορούσε ακόμη να επηρεάσει το Δημοκρατικό κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Η άλλη όψη, ωστόσο, είναι ξεκάθαρη: οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης έχουν πλέον απίστευτα υψηλές ελπίδες και τώρα ο Μαμντάνι πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτό θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, όταν ο Μαμντάνι θα εγκατασταθεί στο Gracie Mansion, την επίσημη δημαρχιακή κατοικία στο Upper East Side του Μανχάταν, αλλά προς το παρόν μπορεί να πανηγυρίσει για το γεγονός ότι προσφέρει σε πολλούς Νεοϋορκέζους κάτι που έλειπε υπό την γεμάτη σκάνδαλα θητεία του Έρικ Άνταμς, του απερχόμενου δημάρχου.

O Ζόραν Μαμντάνι με τη σύζυγό του AP

«Νομίζω ότι για τους Νεοϋορκέζους, είναι ένα μικρό φως σε μια συντριπτική εποχή σκότους», δήλωσε ο Ουσάμα Αντραμπι, διευθυντής επικοινωνίας του προοδευτικού οργανισμού Justice Democrats. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγγράφηκαν στην αριστερή οργάνωση Run for Something τους δύο μήνες αφότου ο Μαμντάνι κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ο καθένας με ενδιαφέρον να διεξάγει τη δική του καμπάνια. Στη Νέα Υόρκη, η προσβάσιμη, φιλική προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καμπάνια του Μαμντάνι προσέλκυσε νέους και όσους ψηφίζουν για πρώτη φορά -με τους αξιωματούχους να λένε ότι η πόλη είδε τη μεγαλύτερη προσέλευση που είχε καταγραφεί ποτέ σε πρώιμους ψηφοφόρους σε μη προεδρικές εκλογές.

«Οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι – μεταξύ των οποίων και οι Νεοΰρκέζοι– έχουν εδραιωμένους πολιτικούς όπως ο Άντριου Κουόμο που έχουν παρουσιαστεί ως η μόνη πιθανή εναλλακτική λύση στην εκπροσώπηση των Ρεπουμπλικανών», δήλωσε ο Αντράμπι. «Νομίζω ότι αυτό που αποδεικνύει η νίκη του Ζόραν είναι ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις τις εταιρείες ακινήτων, το ισραηλινό λόμπι, τους Ρεπουμπλικανούς και τους δισεκατομμυριούχους που ληστεύουν τους πάντες στα τυφλά, και οι ψηφοφόροι το θέλουν αυτό, θα συμπαραταχθούν πίσω από αυτό και θα σε ανταμείψουν γι' αυτό».

Στην κούρσα βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Μαμντάνι με τον Κουόμο, τον 67χρονο πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, σε μία μάχη που πολλοί βλέπουν ως δοκιμασία για το μέλλον του Δημοκρατικού κόμματος. Ο Κουόμο, ένας κεντρώος που κατέληξε να θεωρείται η επιτομή του Δημοκρατικού κατεστημένου, υποστηρίχθηκε οικονομικά από τους υπερπλούσιους της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών, και τεράστιες εταιρείες, αλλά υπέστη συντριπτική ήττα.

Αυτό θέτει ένα δίλημμα στους ηγέτες του κόμματος. Ο Τσακ Σάμερ, ο ανώτερος Δημοκρατικός στη Γερουσία, δεν υποστήριξε καν τον Μαμντάνι στις εκλογές. Ο Χακίμ Τζέφρις, ο ομόλογός του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προσέφερε χλιαρή υποστήριξη μόλις μια εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η τρέχουσα εκδοχή του Δημοκρατικού κόμματος είναι βαθιά αντιδημοφιλής σε εθνικό επίπεδο και υπάρχει σαφώς διάθεση για να κάνει το Κόμμα κάτι διαφορετικό -κάτι που θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοηθεί από το κατεστημένο.

O Ζόραν Μαμντάνι AP

Την ίδια στιγμή όμως, ο Μαμντάνι θα πρέπει να πιάσει δουλειά. Ανέλαβε μεγάλες δεσμεύσεις, για τη στέγαση, τις μεταφορές και τη φροντίδα των παιδιών, και το ερώτημα τώρα είναι αν μπορεί να ανταποκριθεί. Σε μια πόλη που υπερηφανεύεται, μεταξύ άλλων, για τον γρήγορο ρυθμό ζωής της, πόση υπομονή θα έχουν οι Νεοϋορκέζοι καθώς ο Μαμντάνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του;

«Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το ερώτημα αν έχουν καθόλου υπομονή», δήλωσε ο Γκραντ Ρίχερ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στη Σχολή Μάξγουελ για την Ιδιότητα του Πολίτη και τις Δημόσιες Υποθέσεις του Πανεπιστημίου των Συρακουσών. «Ο Μαμντάνι πρέπει να υλοποιήσει τις ιδέες του στην πολιτική, και η Νέα Υόρκη είναι γνωστό πως είναι δύσκολη στη διακυβέρνηση. Είναι αναμφισβήτητα η δεύτερη πιο δύσκολη πολιτική δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον πρόεδρο. Έτσι, ό,τι και να καταφέρει, δεν θα είναι εύκολο».

Ένα δυνατό σημείο της καμπάνιας του Mαμντάνι ήταν ότι δεν έδινε απλώς υποσχέσεις - έλεγε στους ανθρώπους πώς θα τις υλοποιούσε. Σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την ατζέντα του για την προσιτή τιμή αυξάνοντας τον συντελεστή εταιρικού φόρου στη Νέα Υόρκη και εισάγοντας φόρο 2% στους πλουσιότερους Νεοϋορκέζους. Αλλά αυτό προϋποθέτει συνεργασία με το νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης - θα παραιτηθεί από τη θέση του ως μέλος της πολιτειακής Βουλής για να αναλάβει τον νέο του ρόλο ως δήμαρχος- και διαπραγματεύσεις με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Kάθι Χόυτσουλ, η οποία έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στους νέους φόρους εισοδήματος.

O Nτόναλντ Τραμπ AP

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι επίσης αισθητή. Ο πρόεδρος, πρώην Νεοϋορκέζος ο ίδιος, έχει απειλήσει να διακόψει τη χρηματοδότηση από την πόλη εάν κερδίσει ο Μαμντάνι - για να μην αναφέρουμε την απειλή να τον απελάσει- επομένως θα υπάρχουν πολλά που πρέπει να ξεπεραστούν. Αλλά μπορεί να υπάρξει κάποια συμπάθεια εάν ο Μαμντάνι αρχίσει να ξεπερνάει εμπόδια. «Εάν υπάρξει αδιέξοδο στην πολιτική, ο Μαμντάνι μπορεί να μην θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνος», είπε ο Ρίχερ.

«Εξαρτάται από το ποιος θα κατηγορηθεί. Αν αντιμετωπίσει προβλήματα επειδή η κυβερνήτης δεν συνεργάζεται ή επειδή θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια πλήρη πίεση από τον Λευκό Οίκο, αυτό πιθανότατα δεν θα του γυρίσει μπούμερανγκ». Ο Μαμντάνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του με καλή θέληση, ωστόσο: σίγουρα περισσότερο από τον Άνταμς. Είχε διαρκή παρουσία στους δρόμους της Νέας Υόρκης για περισσότερο από ένα χρόνο, διοργανώνοντας κυνήγι θησαυρού και τουρνουά ποδοσφαίρου, αλλά και χορεύοντας σάλσα και εξασκούμενος στο τάι τσι σε ένα κέντρο ηλικιωμένων στο Μανχάταν.

Έχει μιλήσει για τον πόνο της ισλαμοφοβίας παρά τα σχόλια των αντιπάλων του και δεν δίστασε να δημοσιεύσει προεκλογικά βίντεο στα οποία μιλάει στα ισπανικά, τα ουρντού και τα χίντι. Με άλλα λόγια, ο Μαμντάνι έχει ενεργοποιήσει πολλούς Νεοϋορκέζους, όπως κάνει από τότε που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία σε ένα βίντεο τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε αυτό το βίντεο, ο Μαμντάνι επέκρινε το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη: τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με την πληρωμή του ενοικίου και τη φροντίδα των παιδιών, τη μάχη για να τα βγάλουν πέρα. «Η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολη», είπε στους ψηφοφόρους. Καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει την πρόκληση να μετατρέψει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις σε αποτελέσματα, μπορεί να υπάρξουν στιγμές που ο Μαμντάνι θα σκέφτεται το ίδιο για τη θέση του δημάρχου.