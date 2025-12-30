Χατζηδάκης: Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 - «Κάνουμε λάθη, αλλά μιλάμε με έργο»

Η ανάρτηση του Αντριπροέδρου της Κυβέρνησης στα social media

Newsbomb

Χατζηδάκης: Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 - «Κάνουμε λάθη, αλλά μιλάμε με έργο»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Αρχείο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 παρουσίασε μέσω ανάρτησής του στο Tik Tok ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων: «Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς».

Ειδικότερα, κ. Χατζηδάκης ξεκινώντας από το πεδίο της οικονομίας αναφέρει:

  • Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.
  • Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.
  • Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.
  • Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν – το θυμάστε, φαντάζομαι – βασικές τραπεζικές προμήθειες.
  • Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια

«Μεταρρυθμίσεις όμως έτρεξαν σε όλους τους τομείς», προσθέτει και εξηγεί:

  • Υπογράψαμε με την αμερικανική πλευρά εμβληματικές ενεργειακές συμφωνίες, με σημαντικά οφέλη, γεωστρατηγικά και οικονομικά.
  • Ξεκίνησε η λειτουργία των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.
  • Επεκτείναμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κι έτσι αυξήθηκε η δήλωση των υπερωριών κατά 74%, μέσα σε ένα χρόνο. Κοινωνική πολιτική στην πράξη!
  • Άλλαξε ριζικά η εξυπηρέτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη νέα τηλεφωνική, δωρεάν γραμμή «1566», που προστίθεται στο «1555» του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.
  • Ολοκληρώθηκαν νέα μεγάλα έργα, όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος.
  • Ψηφίστηκε ο νόμος για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο, πιο δίκαιο για τους πραγματικούς παραγωγούς, σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

«Λάθη ασφαλώς κάνουμε, αλλά μιλάμε με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Στο τέλος της τετραετίας, θέλουμε να πούμε ξανά: "Το είπαμε, το κάναμε!"», καταλήγει στην ανάρτησή του o κ. Χατζηδάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Πτολεμαΐδας

12:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

12:07LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε φιλοδώρημα 600 δολάρια σε υπάλληλο που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων

12:00WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακτούν για πρώτη φορά RNA από ένα εξαφανισμένο ζώο

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου απειλούνται με εξαφάνιση

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

11:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Σμαραγδής τα έβαλε και με τους Μαυρομιχάληδες και βγήκε νικητής

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση Ρομά με πέτρες σε υπαλλήλους του δήμου - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που δεν υπήρξε: Η χώρα που κοιμήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και ξύπνησε στις... 31 Δεκεμβρίου!

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε το Ντουμπάι, ούτε το Ριάντ: Η πόλη της Μέσης Ανατολής όπου οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται περισσότερο

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 στο Tik Tok - «Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

11:16LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του - «Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:03SCENARIO

Μπλόκα μέχρι τελικής πτώσεως και crony capitalism στα χωράφια

11:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Karel Komárek: «Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Καναδή ηθοποιός θέλει να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Η μάχη με τις ψυχικές ασθένειες και η μήνυση στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που δεν υπήρξε: Η χώρα που κοιμήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και ξύπνησε στις... 31 Δεκεμβρίου!

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ