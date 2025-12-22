Χατζηδάκης: 23 νέα τρένα έως το 2027 - Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

Ανάρτηση για τα νέα τρένα έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Hellenic Train και την Alstom για την προμήθεια 23 νέων τρένων.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης, «στον σιδηρόδρομο επιχειρούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών» τονίζοντας παράλληλα πως «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».

Τα 23 νέα τρένα αναμένεται να παραληφθούν σε βάθος δύο χρόνων και έως το 2027.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Κωστή Χατζηδάκη

«23 νέοι σιδηροδρομικοί συρμοί μέσα στο 2027. Αυτή είναι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στη Hellenic Train και την Alstom.

Στον σιδηρόδρομο επιχειρούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών. Με την προώθηση των αναγκαίων έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία προωθούνται γρήγορα, και, βεβαίως, με νέα τρένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια 23 νέων τρένων, σύγχρονων προδιαγραφών, έως το 2027, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Πρόκειται για την πρώτη παραγγελία καινούργιων τρένων εδώ και δύο δεκαετίες, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ιταλική Ferrovie dello Stato.

Το γεγονός ότι η παράδοση των πρώτων τρένων έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και την εγκατάσταση των νέων συστημάτων ασφαλείας στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.

Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Γι’ αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, να είμαστε παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας Hellenic Train - Alstom, συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας Μητσοτάκη-Μελόνι, για να υπογραμμίσουμε το μεγάλο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο».

Διαβάστε επίσης