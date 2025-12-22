Παπανδρέου: «Σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας», η έφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με αφορμή την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έκανε λόγο για «σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας».

Ο κ. Παπανδρέοου σε ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας: της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».





Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας: της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Όταν οι θεσμοί που οφείλουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον χρησιμοποιούνται επιλεκτικά - με αυστηρότητα απέναντι στους αδύναμους και επιείκεια απέναντι στους ισχυρούς - τότε η ισονομία καταρρέει. Και μαζί της καταρρέει η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία.

Δεν μιλάμε στο κενό: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν προειδοποιήσει ρητά σε εκθέσεις τους - και τώρα και στο παρελθόν - για την αντίληψη αυτή και την πρακτική της ΝΔ: υποκλοπές, πιέσεις στους θεσμούς και χειραγώγηση ανεξάρτητων αρχών στην Ελλάδα, συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην χώρα μας.

Η εργαλειοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, ο εκφοβισμός της κοινωνίας των πολιτών, η στοχοποίηση όσων διεκδικούν αλήθεια και δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς διοικητικές αστοχίες. Είναι πολιτικές επιλογές που διαβρώνουν τους θεσμούς και μετατρέπουν το κράτος από εγγυητή δικαιωμάτων σε αυταρχικό μηχανισμό επιβολής κομματικών προτεραιοτήτων.

Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο όταν καταργούνται τυπικά δικαιώματα.

Απειλείται όταν αλλοιώνεται στην πράξη.

Όταν η δικαιοσύνη γίνεται επιλεκτική.

Όταν ο φόβος επιχειρεί να αντικαταστήσει τη λογοδοσία.

Η μνήμη των θυμάτων απαιτεί σεβασμό.

Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια.

Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι προνόμιο της εξουσίας.

Είναι θεμέλια της δημοκρατίας.

Και τα θεμέλια μιας δημοκρατίας δεν τα χρησιμοποιείς για να εκφοβίζεις τους πολίτες.

Τα προστατεύεις, για να μπορούν οι πολίτες να στέκονται όρθιοι και ελεύθεροι».