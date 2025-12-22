Φάμελλος: Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη - Εξαπατά και απαξιώνει τους αγρότες

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις 

Newsbomb

Φάμελλος: Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη - Εξαπατά και απαξιώνει τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί έχει να κάνει με το εισόδημα των αγροτών αλλά και με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την αποκέντρωση, τη ζωή στην ύπαιθρο και βέβαια με την κάθαρση σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο έχει αποκαλυφθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Φάμελλος σημειώνει: «Οι αγρότες απ’ την πλευρά τους, μαθαίνουμε ότι θα βρουν εναλλακτικά εργαλεία για να μπορέσουν να απελευθερωθούν κάποιες δίοδοι, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία στις εθνικές οδούς. Μαθαίνω, όμως, ότι την ίδια περίοδο από την κυβέρνηση εισπράττουν αδιαλλαξία. Διότι δεν απαντάει σε τίποτα συγκεκριμένο και, μάλιστα, έρχονται πλέον και εξώδικα από εταιρείες ενέργειας και από τη ΔΕΗ, κάτι το οποίο απεικονίζει το πόσο πιεστικό και άδικο είναι το κράτος και η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες».

«Για να πούμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά: Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα, τα οποία είναι δίκαια και αντιστοιχούν σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο και στις προτάσεις μας. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί και οι αγρότες πρέπει να πάνε στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι υπόλοιποι πολίτες», προσθέτει.

«Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών. Δεν μπορεί η Πολιτεία να μην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και να έρχονται πλέον και εξώδικα με κίνδυνο κατασχέσεων από όλους όσους χρωστάνε σήμερα οι αγρότες και οι αγρότισσες χωρίς δική τους ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια επίλυση απ’ τη μεριά της Πολιτείας», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ρευματοκλοπή τείνει να πάρει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Μάριος Θεμιστοκλέους και ακόμη 5 στελέχη της διοίκησης, υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανοίγει» ξανά το θέμα της Γροιλανδίας: Όρισε «ειδικό απεσταλμένο» - Οργισμένη απάντηση της Δανίας

17:53WHAT THE FACT

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: 23 νέα τρένα έως το 2027 - Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία απελευθέρωσε ρωσικό φορτηγό πλοίο που εμπλέκεται σε εμπόριο όπλων

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου: Δείτε βίντεο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων – Χάος και στον Πειραιά

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα διαψεύδει σχέδια επίθεσης στην Ευρώπη - Έτοιμη και για νομικές εγγυήσεις

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», η έφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

17:21ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστουδουλίδη με Χέρτζογκ στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου  Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που έχει κλειστεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει το υγραέριο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Reuters - Η νέα ευρωπαϊκή άμυνα: Πώς 10 χώρες αναδιαμορφώνουν στρατούς και εφεδρείες

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή

16:57ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Οι κινεζικοί δασμοί στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι «αδικαιολόγητοι»

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ