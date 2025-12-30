Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/12) στα Άνω Λιόσια, όταν άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 50 ετων.

Παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε από τον συρμό.

