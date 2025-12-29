Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια νεκρά από αναθυμιάσεις

Τραγωδία στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι τους.

Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.

