Τραγωδία στα Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών

Πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα - Έψαχναν τον έναν για να τον ενημερώσουν ότι πέθανε ο παππούς του 

H ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε σήμερα τον ασφυκτικό θάνατο των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια.

Ασφυξία συμβατή με καταπλάκωση από χιονοστιβάδα είναι η αιτία θανάτου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βαραίνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιος Διάκος, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, είπε, ότι για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. Όπως ανέφερε μάλιστα, ο πατέρας του συγκεκριμένα έψαχνε τον γιο του, για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο ίδιος είναι νεκρός. «Δεν τον έβρισκε κι έτσι ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών». Τέλος, όπως είπε ο ίδιος, «ο θάνατός τους αποδόθηκε σε ασφυξία καθώς ήταν θαμμένοι κάτω από μέτρα χιονιού».

Πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα

Σύμφωνα με τον κ. Μαστροκωστόπουλο, οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν πολύ καλές, ενώ υπήρχε και ηλιοφάνεια.

«Τα παιδιά ξεκίνησαν προς την κορυφή Κόρακας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί τη διαδρομή, και στα 2.200 μέτρα περνώντας από ένα κομμάτι τους παρέσυρε μια χιονοστιβάδα. Όπως έχω συζητήσει και με ομάδα ορειβατών αλλά και με τους διασώστες, το πιο πιθανό σενάριο είναι να δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα ή με τα βήματά τους ή με την ηχώ», είπε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω σε παγωμένο δημιουργείται η χιονοστιβάδα. «Ήταν η ιδανική μέρα για χιονοστιβάδα καθώς είχε πολύ φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», δήλωσε.

Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η οποία εξήγησε τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αποδίδει τη χιονοστιβάδα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών και εδαφικών παραγόντων, ενώ τιμά δημόσια τους οδηγούς βουνού και τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων και στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

«Ολέθριος συνδυασμός καιρικών συνθηκών»

Όπως αναφέρει η Ε.Ο.Ο.Α., «το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη καλοκαιρία που είχε προηγηθεί, δημιούργησε συνθήκες που αποδείχθηκαν ολέθριες», προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους ορειβάτες σε σημείο όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.

Την ίδια ώρα, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στο βουνό δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού, καθώς απέκλεισε τη δυνατότητα εναέριας συνδρομής, καθυστερώντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Ομοσπονδία τονίζει τη «σημαντική και καθοριστική συμβολή» των μελών της, οδηγών βουνού, εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, οι οποίοι, με βαθιά γνώση του ορεινού πεδίου και υψηλό αίσθημα ευθύνης, εντόπισαν τα θύματα και οδήγησαν την ΕΜΑΚ στην εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση.

«Είχαν έρθει οι φίλοι του για τα Χριστούγεννα»

Όπως ανέφερε επίσης ο κ. Μαστροκωστόπουλος στο Mega οι έμπειροι ορειβάτες είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το βουνό αλλά ήταν η άτυχη στιγμή.

«Το ένα παιδί, ο Γιώργος είχε νοικιάσει σπίτι κι έμενε αρκετό διάστημα και στο χωριό. Τώρα είχαν έρθει οι φίλοι του για τα Χριστούγεννα», είπε και συνέχισε: «Τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπήρχαν άλλοι ορειβάτες δυστυχώς, αν υπήρχαν θα τους έβρισκαν πιο σύντομα, ακόμα κι αν δεν ήταν μαζί».

