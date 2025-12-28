Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες

Μετά από πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν ψηλά, κοντά στην κορυφή των Βαρδουσίων, τις σορούς των τεσσάρων ορειβατών που είχαν εξαφανιστεί, σκορπίζοντας θλίψη και συγκίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενώ στο βουνό και στις τοπικές κοινωνίες επικράτησαν σιωπή και βαθιά συγκίνηση για ανθρώπους που, όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, «είχαν ιδιαίτερη αγάπη για το βουνό και τη φύση». «Η ζωή δεν μας ανήκει, μας δίνεται – και οφείλουμε να σεβόμαστε τη φύση», είναι ένα από τα μηνύματα που επαναλαμβάνουν άνθρωποι του χώρου.

«Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες τελευταία στιγμή επέλεξαν ένα πιο δύσκολο και απαιτητικό μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν αρχικά στο χιόνι και οδηγούσαν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, όμως από εκεί και πέρα χάνονταν απότομα.

Αυτό το στοιχείο ήταν που οδήγησε τις ομάδες διάσωσης στο ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, σενάριο που επιβεβαιώθηκε τραγικά λίγες ώρες αργότερα. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η εκτεταμένη χιονοκάλυψη κατέστησαν την προσπάθεια εντοπισμού και ανάσυρσης εξαιρετικά επικίνδυνη.

Πολύωρη επιχείρηση με ΕΜΑΚ, drone και ελικόπτερο

Όπως περιέγραψε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, Δημήτρης Ζάχος, η κινητοποίηση ήταν άμεση και μαζική. «Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση. Ειδοποιηθήκαμε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και αμέσως κινητοποιήθηκαν περίπου 30 πυροσβέστες από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, καθώς και δυνάμεις από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ», ανέφερε.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, ομάδα drone για εναέρια επιτήρηση, ελικόπτερο, καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας.

Τους εντοπίσαμε σε εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή, λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ

«Καταφέραμε να εντοπίσουμε τέσσερα άτομα σε μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη και χιονοσκεπή περιοχή», δήλωσε ο κ. Ζάχος, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να μεταφερθούν αρχικά σε ασφαλέστερο σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από πολλές ώρες αγώνα με τον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και το δύσκολο ανάγλυφο του βουνού.

Ομοσπονδία Ορειβασίας: Πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων νέων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), εξηγώντας παράλληλα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αποδίδει τη χιονοστιβάδα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών και εδαφικών παραγόντων, ενώ τιμά δημόσια τους οδηγούς βουνού και τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων και στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

«Ολέθριος συνδυασμός καιρικών συνθηκών»

Όπως αναφέρει η Ε.Ο.Ο.Α., «το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη καλοκαιρία που είχε προηγηθεί, δημιούργησε συνθήκες που αποδείχθηκαν ολέθριες», προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους ορειβάτες σε σημείο όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.

Την ίδια ώρα, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στο βουνό δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού, καθώς απέκλεισε τη δυνατότητα εναέριας συνδρομής, καθυστερώντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Ομοσπονδία τονίζει τη «σημαντική και καθοριστική συμβολή» των μελών της, οδηγών βουνού, εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, οι οποίοι, με βαθιά γνώση του ορεινού πεδίου και υψηλό αίσθημα ευθύνης, εντόπισαν τα θύματα και οδήγησαν την ΕΜΑΚ στην εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση.

«Δεν μου έλεγε πού πήγαινε για να μην στεναχωριέμαι»

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 31χρονης δασκάλας Δώρας Καπλάνη που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μαζί με άλλους τρεις ορειβάτες στο βουνό της Φωκίδας, καταπλακωμένη από το χιόνι.

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της συγκλονίζουν. «Δεν μου έλεγε (πού πήγαινε). Μου έλεγε όταν γύριζε για να μην στεναχωριέμαι. Δεν μου έλεγε για αυτό, και δεν ήξερα πού ήταν, δεν είχα μάθει από το πρωί», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

«Έπαιρνα τηλέφωνο δύο ημέρες και δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν», αποκαλύπτει.

Η Δώρα γνωρίστηκε με τον Θανάση Κολοτούρο, τον 55χρονο που έχασε και αυτός τη ζωή του στα Βαρδούσια, ενώ έκανε ορειβασία στην Κρήτη, όπου είχε διοριστεί ως εκπαιδευτικός. «Η Δώρα μου έκανε ορειβασία, ήταν ορειβάτης χρόνια. Ήταν 5 χρόνια στην Κρήτη, ήταν εκεί ορειβάτης και πήγε και σε σχολή», αποκάλυψε η μητέρα της.

Συγκινητικές είναι οι αναρτήσεις δικών της ανθρώπων. Μία φίλη της έγραψε στο Facebook: «Ααα ρε Δωράκι, που έλεγα πάντα "θα σου σπάσω το κεφάλι, πριν το σπάσεις εσύ" στις κουτουράδες που έκανες, γιατί δεν φοβόσουν τίποτα».

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Την ώρα που ένα εκ των θυμάτων, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε εξαφανιστεί στην ορεινή Φωκίδα, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο πατέρας του έμαθε ότι ο γιος του αγνοείται όταν του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει ότι ο παππούς του είχε φύγει από τη ζωή. Οι γονείς του, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον έμπειρο ορειβάτη γιο τους, κινητοποίησαν τους ντόπιους, και βρήκαν και εκείνον νεκρό.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μάνα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον βρίσκουνε και "έφυγε" λέει ο παππούς του, να τον ενημερώσουμε. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι», δήλωσε φίλος του στον ΑΝΤ1.

Γιώργος Δόμαλης

Οι δύο φίλοι

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν μηχανικός υπολογιστών και είχε τη δική του start-up εταιρεία, και εργαζόταν εξ αποστάσεως ως μόνιμος κάτοικος του χωριού της ορεινής Φωκίδας, για να είναι κοντά στις χιονισμένες πλαγιές που αγαπούσε.

Ο Γιώργος ήταν φίλος με τον Κωνσταντίνο Πατίκα, ο οποίος είχε παρόμοιο παρελθόν. Προγραμματιστής υπολογιστών με καταγωγή από την Κοζάνη, εργαζόταν και αυτός εξ αποστάσεως σε πολυεθνική εταιρεία και ζούσε είτε στην Τσεχία, είτε γυρνούσε τον κόσμο με το τροχόσπιτό του. Ήταν λάτρης των extreme sports, χωρίς μεγάλη ορειβατική εμπειρία. Αυτά τα Χριστούγενα είχε προγραμματίσει να είναι στην Ισπανία, αλλά για κάποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του φίλου του στην ορεινή Φωκίδα, όπως αποκαλύπτουν συγγενείς του.

Κωνσταντίνος Πατίκας

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί, είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε εκδρομή στην Ισπανία. Τώρα πώς "ξεφγλίστρησε" και πήγε εκεί; Που τους πήγε και αυτός ο ξεναγός ο βλάκας, που τους πήγε εκεί πάνω. Δεν ήξερα τα μέρη το παιδί. Το χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε θείος του Κωνσταντίνου.

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε (ορειβατική εμπειρία), όχι. Ήταν πολύ αθλητικό παιδί, με αυτό το κομμάτι δεν είχε (επαφή). Ο Γιώργος είχε μεγαλύτερη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία», αποκάλυψε φίλος του.

Περπάτησε όλη την Κρήτη σε 15 ημέρες

Ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος ήταν ο μεγαλύτερος της ομάδας και με τη μεγαλύτερη ορειβατική εμπειρία. Ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν ενεργό μέλος ορειβατικών συλλόγων της Κρήτης. Μάλιστα είχε γίνει γνωστός όταν περπάτησε όλο το νησί σε 15 ημέρες.

Εκεί φαίνεται ότι γνώρισε τη δασκάλα από τα Τρίκαλα, διορισμένη εκπαιδευτικό στο νησί. Μαζί βρέθηκαν στα Βαρδούσια, στη μοιραία διαδρομή.

