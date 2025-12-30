Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε φιλοδώρημα 600 δολάρια σε υπάλληλο που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων

Η ανάρτηση της ανυποψίαστης εργαζόμενης και τα κορνιζαρισμένα δολάρια

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε φιλοδώρημα 600 δολάρια σε υπάλληλο που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων

Η Taylor Swift

AP
Μια εργαζόμενη στο στάδιο Arrowhead έζησε την έκπληξη της ζωής της ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν η Τέιλορ Σουίφτ της άφησε ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο φιλοδώρημα — τόσο απρόσμενο, που η υπάλληλος αναγκάστηκε να κορνιζάρει ένα από τα έξι ολοκαίνουργια χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων που έλαβε.

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση της γυναίκας στο Facebook, η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να άαφησε φιλοδώρημα 600 δολαρίων στην ανυποψίαστη υπάλληλο, Ρόμπιν Τζέντρι.

Η Ρόμπιν ανέφερε ότι η Σουίφτ βρισκόταν στο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι για να παρακολουθήσει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, στον τελευταίο του αγώνα στο NFL. Η διάσημη τραγουδίστρια, θέλοντας να δείξει την εκτίμησή της προς το προσωπικό που εργαζόταν ανήμερα της γιορτής, μοίραζε «δώρα» — και συγκεκριμένα, μετρητά.

swift.jpg

Η Ρόμπιν αποκάλυψε πως το ποσό αντιστοιχούσε σε «ολόκληρο τον μισθό δύο εβδομάδων» για εκείνη, γεγονός που την συγκίνησε τόσο, ώστε να κορνιζάρει ένα από τα χαρτονομίσματα. Μάλιστα, μέχρι και την Κυριακή που έκανε την ανάρτηση, δεν είχε ξοδέψει ούτε ένα δολάριο από τα 600.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, με τους θαυμαστές της Σουίφτ να τη κοινοποιούν μαζικά και να την κατακλύζουν με σχόλια.

