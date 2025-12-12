Τέιλορ Σουίφτ: Λύγισε στο ντοκιμαντέρ της μιλώντας για τα θύματα του Σάουθπορτ - Ήταν μικρά παιδιά…

Το νέο ντοκιμαντέρ του Disney+ αποκαλύπτει όσα δεν είδαν οι κάμερες μετά την τραγωδία που «στοίχειωσε» το Eras Tour στο Ηνωμένο Βασίλειο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ "Eras Tour"

Εμφανώς φορτισμένη και συγκινημένη εμφανίζεται η Τέιλορ Σουίφτ στις πρώτες κιόλας σκηνές της σειράς «End of An Era», που έκανε πρεμιέρα στο Disney+, καθώς αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή της περιοδεία.

Η διεθνής σταρ δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για την τραγική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τρία μικρά κορίτσια - που συμμετείχαν σε χορευτικό μάθημα με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ στο Σάουθπορτ.

Τα δύο επεισόδια δίνουν στο κοινό μια άνευ προηγουμένου ματιά στα παρασκήνια της Eras Tour, με τη Σουίφτ να αποκαλύπτει ότι χρειάστηκαν χρόνια προετοιμασίας για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Όμως, όπως παραδέχεται, ούτε εκείνη ούτε το επιτελείο της μπορούσαν να προβλέψουν όσα θα ακολουθούσαν.

«Πίστευα ότι θα ήταν μια περιοδεία για την οποία θα ήμουν υπερήφανη», λέει κοιτώντας κατευθείαν στην κάμερα. «Αλλά αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο, ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα αντιμετωπίζαμε τρομοκρατική απειλή». Η αναφορά της αφορά την ακύρωση τριών συναυλιών της στη Βιέννη, τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από τη σύλληψη υπόπτων για σχέδιο επίθεσης.

Ωστόσο η πιο φορτισμένη στιγμή για την Σουίφτ ήταν όταν επιχείρησε να μιλήσει για την πιο τραυματική υπόθεση που συγκλόνισε την ίδια και τους φανς της. «Υπήρξε αυτή η φρικτή επίθεση… ήταν μικρά παιδιά…» λέει πριν η φωνή της σπάσει. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αδυνατεί να συνεχίσει, σκουπίζει τα δάκρυά της και εξηγεί ότι δυσκολεύεται ακόμη και να περιγράψει τα γεγονότα.

Αφού καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, η Τέιλορ Σουίφτ αποκαλύπτει ότι πριν από τη συναυλία της στο Λονδίνο θα συναντούσε τις οικογένειες των θυμάτων. «Θα τους δω απόψε και μετά θα ανέβω στη σκηνή να τραγουδήσω. Όταν συναντήσω τις οικογένειες, δεν θα κλάψω, το υπόσχομαι», λέει εμφανώς φορτισμένη.

Southport - Epithesh

Λουλούδια, σημειώματα και μπαλόνια στο σημείο της τραγωδίας στο Σάουθπορτ, όπου φίλοι και συγγενείς αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα

Associated Press

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ μιλά ανοιχτά για τη δυσκολία του να σταθεί στη σκηνή για μια παράσταση τρεισήμισι ωρών, κουβαλώντας το βάρος των αναμνήσεων και την πίεση να παραμείνει δυνατή για χάρη των θαυμαστών της. Παρομοιάζει μάλιστα την κατάσταση με έναν πιλότο που οφείλει να διατηρήσει ψύχραιμο τόνο, ακόμη κι όταν υπάρχει «αναταραχή».

Όπως αποκαλύπτει η σειρά, η Σουίφτ συνάντησε ιδιωτικά τις οικογένειες των θυμάτων πριν από τις εμφανίσεις της στο Γουέμπλεϊ. Το ντοκιμαντέρ δεν δείχνει στιγμιότυπα από αυτές τις συναντήσεις, μόνο καταγράφει τη δραματική στιγμή που η τραγουδίστρια επιστρέφει στο καμαρίνι της και λυγίζει, με τη μητέρα της να την παρηγορεί. «Ξέρω ότι τους βοήθησες», της λέει η μητέρα της δίνοντάς της χαρτομάντιλο. «Ξέρω ότι δεν το νιώθεις έτσι, αλλά τους βοήθησες».

Αυτές οι ιδιωτικές συναντήσεις έγιναν πριν από καθεμία από τις πέντε sold-out συναυλίες στο Γουέμπλεϊ - τις πρώτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την τραγωδία. Σε κάθε συναυλία συγκέντρωνε 92.000 θεατές, γεγονός που έκανε το συναισθηματικό βάρος για τη Σουίφτ ακόμη μεγαλύτερο.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Σαόυθπορτ

Στις 29 Ιουλίου 2024, μια επίθεση με μαχαίρι σε χορευτική τάξη με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ στο Σάουθπορτ οδήγησε στον θάνατο τριών παιδιών: Alice da Silva Aguiar, 9 ετών, Elsie Dot Stancombe, 7 ετών και Bebe King, 6 ετών.

southport.jpg

Κάτοικοι αφήνουν λουλούδια και μηνύματα στο σημείο όπου σημειώθηκε η επίθεση στο Σάουθπορτ

Άλλα δέκα παιδιά τραυματίστηκαν, προκαλώντας σοκ στη Βρετανία και διεθνώς. Λίγο αργότερα συνελήφθη ο 17χρονος Axel Rudakubana, ο οποίος κατηγορήθηκε για τρεις ανθρωποκτονίες και δέκα απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Η επίθεση συνδέθηκε συναισθηματικά με την περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ «Eras Tour», καθώς οι συναυλίες της τραγουδίστριας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέπεσαν χρονικά με το πένθους και την οργή που ακολούθησε το τραγικό συμβάν. Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι «ο τρόμος της επίθεσης με κατακλύζει διαρκώς, φοβάμαι πως συνεχώς θα πάθουν κάτι οι φανς μου».

Όλα αυτά, μαζί με άγνωστες έως τώρα στιγμές από το παρασκήνιο της περιοδείας, παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ «Taylor Swift: End of an Era», που προβάλλεται στο Disney+.

