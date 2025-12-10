Τέιλορ Σουίφτ: Ξέσπασε σε κλάματα στο νέο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της Disney για την «Eras Tour»

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς θυμόταν πόσο απαιτητική ήταν η σχεδόν διετής περιοδεία Eras Tour.

Στο αποκλειστικό νέο απόσπασμα του «Good Morning America» από τη σειρά ντοκιμαντέρ της στο Disney+, «The End of an Era», η τραγουδίστρια μίλησε για το πώς η ίδια και η ομάδα της «έκαναν κάτι που κανείς δεν είχε κάνει ποτέ».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ποτέ», πρόσθεσε, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

This Friday, the 2-episode series premiere of Taylor Swift’s The End of an Era arrives only on Disney+. pic.twitter.com/X9CXqmFMiP — Disney+ (@DisneyPlus) December 10, 2025

«Χρειάστηκε να συμβάλουν όλοι για να προσθέσουμε ακόμα μία εποχή στο σόου», σημείωσε η Σουίφτ, αναφερόμενη στη στιγμή που αιφνιδίασε τους θαυμαστές της εντάσσοντας το set του «Tortured Poets Department» σε μια ήδη τρίωρη συναυλία.

Η μητέρα της, Άντρεα Σουίφτ, παρενέβη επίσης, θαυμάζοντας την κόρη της: «Το να εκτελείς μια περιοδεία τέτοιου μεγέθους είναι απίστευτο. Πώς τα καταφέραμε;»

Taylor Swift cries over challenging Eras Tour in new trailer for Disney doc https://t.co/UR16IRNgGc pic.twitter.com/iphbJmVGqi — Page Six (@PageSix) December 10, 2025

Το preview έδειξε επίσης στιγμές της Σουίφτ να εμφανίζεται στη σκηνή με τη Florence Welch, καθώς και πλάνα από την επανηχογράφηση τραγουδιών της με τον Ed Sheeran.

Στις 13 Οκτωβρίου, η Σουίφτ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει το ταξίδι της στο Eras Tour, το οποίο διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Taylor Swift Tears Up While Discussing Eras Tour’s ‘Biggest Challenge’ in New Docuseries Teaserhttps://t.co/LTPw6kTV70 — billboard (@billboard) December 10, 2025

Η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε τα νέα στα social media γράφοντας:

«Ήταν το τέλος μιας εποχής και το γνωρίζαμε. Θέλαμε να θυμόμαστε κάθε στιγμή που οδήγησε στην κορύφωση του πιο σημαντικού και έντονου κεφαλαίου της ζωής μας, γι’ αυτό επιτρέψαμε σε κινηματογραφιστές να καταγράψουν αυτή την περιοδεία και όλες τις ιστορίες που υφάνθηκαν γύρω της καθώς ολοκληρωνόταν — καθώς και να κινηματογραφήσουν ολόκληρη την τελευταία συναυλία».

Το τρέιλερ περιλάμβανε πολλές σκηνές από τα παρασκήνια των προβών, καθώς και πλάνα από την ανθίζουσα σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce.

It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb — Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025

Οι δυο τους φαίνονται να ανταλλάσσουν τρυφερές στιγμές σε πολλές σκηνές, ενώ ο συμπαρουσιαστής του «New Heights» ταξίδευε για να τη στηρίξει στις συναυλίες της.

Άλλο απόσπασμα δείχνει τη Σουίφτ να ενθαρρύνει τον Kelce παρακολουθώντας έναν αγώνα NFL. Σε μια ακόμα σκηνή της σειράς, η Άντρεα εκφράζει τον θαυμασμό της για τη σχέση της κόρης της λέγοντας: «Ο Travis Kelce της προσφέρει πολλή ευτυχία».

Το Eras Tour της Taylor Swift αποτέλεσε ένα πολιτιστικό φαινόμενο και διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η Taylor ηχογράφησε δύο νέα άλμπουμ — “The Tortured Poets Department” και “The Life of a Showgirl” — και επανηχογράφησε τα “Speak Now (Taylor’s Version)” και “1989 (Taylor’s Version)”.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του “The End of an Era” κάνουν πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου στο Disney+.

