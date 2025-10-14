Τέιλορ Σουίφτ: Νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων σε μία εβδομάδα για το «The Life of a Showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει μουσική ιστορία, κατακτώντας το 15ο Νο. 1 άλμπουμ της στο Billboard 200 με το «The Life of a Showgirl».

Με αυτό το επίτευγμα, η Σουίφτ ξεπερνά τους Drake και JAY-Z, με τους οποίους μέχρι πρότινος μοιραζόταν το ρεκόρ των περισσότερων Νο. 1 άλμπουμ από σόλο καλλιτέχνη, και πλέον γίνεται η μοναδική σόλο καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Νο. 1 στην ιστορία του chart. Μόνο οι The Beatles διατηρούν υψηλότερη επίδοση, με 19 άλμπουμ στην κορυφή από το 1956, όταν καθιερώθηκε η εβδομαδιαία δημοσίευση του Billboard 200.

Η «βασίλισσα των charts» δείχνει για ακόμη μια φορά τη δυναμική της στη μουσική βιομηχανία, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία της σε απόλυτο μουσικό φαινόμενο και ενισχύοντας το ήδη αδιαμφισβήτητο status της ως της πιο επιδραστικής pop star της εποχής μας.

https://www.instagram.com/p/DNUBdFRh7CY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «The Life of a Showgirl» κατέγραψε επίσης τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου στη σύγχρονη εποχή, με 1,334 εκατομμύρια αντίτυπα να πωλούνται μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας.

Συνολικά, το άλμπουμ διατέθηκε σε 38 διαφορετικές εκδόσεις (27 φυσικές και 11 ψηφιακές), πολλές από τις οποίες ήταν αποκλειστικές για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Σουίφτ.

https://www.instagram.com/p/DO_pGo5jjoj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο πεδίο του streaming, τα κομμάτια του άλμπουμ συγκέντρωσαν 680,9 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα του 2025 και την τέταρτη μεγαλύτερη όλων των εποχών.

Η Σουίφτ διατηρεί και το συνολικό ρεκόρ, με το προηγούμενο άλμπουμ της The Tortured Poets Department, που είχε συγκεντρώσει 891,3 εκατομμύρια streams τον Μάιο του 2024.

