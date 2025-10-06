Τέιλορ Σουίφτ: Τι απαντά στις φήμες που την θέλουν να εγκαταλείπει την μουσική μετά τον γάμο της

Η Τέιλορ Σουίφτ έβαλε τέλος στις φήμες που τη θέλουν να αποσύρεται από τη μουσική μετά τον επικείμενο γάμο της με τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «The Scott Mills Breakfast Show» του BBC Radio 2.

Ο παρουσιαστής Σκοτ Μιλς ρώτησε την 34χρονη σταρ αν πράγματι το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl», θα είναι το τελευταίο της.

«Τέιλορ, μην μου πεις ότι αυτό είναι το τελευταίο σου άλμπουμ;» τη ρώτησε.

«Τι; Όχι φυσικά!», απάντησε γελώντας η Σουίφτ. Ο Μιλς εξήγησε πως κάποιοι θαυμαστές της πιστεύουν ότι, αφού παντρευτεί και κάνει παιδιά, θα σταματήσει τη μουσική.

Η τραγουδίστρια ξέσπασε σε γέλια χαρακτηρίζοντας αυτή τη σκέψη «απίστευτα προσβλητική».

«Δεν είναι αυτός ο λόγος που παντρεύεται κανείς — για να παραιτηθεί από τη δουλειά του», τόνισε. «Η μουσική για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα επάγγελμα· είναι τρόπος ζωής».

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε «οι θαυμαστές απλώς πανικοβλήθηκαν», με τη Σουίφτ να χαμογελά, επιβεβαιώνοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει τη μουσική της διαδρομή.

Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον Τράβις Κέλσι, τονίζοντας πως η αγάπη τους βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και το πάθος του ενός για τη δουλειά του άλλου.

«Ξέρω ότι οι θαυμαστές μου λατρεύουν να πανικοβάλλονται μερικές φορές», είπε χαμογελώντας η 35χρονη σταρ στο BBC Radio 2. «Αγαπώ τον άνθρωπο μου, γιατί αγαπά αυτό που κάνω — και αγαπά το γεγονός ότι νιώθω πλήρης μέσα από την τέχνη και τη μουσική μου».

Η Σουίφτ περιέγραψε τον σύντροφό της «απίστευτα παθιασμένο» με τη δουλειά του.

«Αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα με τον Τράβις — είναι τόσο αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, κι αυτό μας ενώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει ποτέ: “Ενοχλούμαι που συνεχίζεις να φτιάχνεις μουσική… Αυτό το πράγμα που αγαπούσες από πάντα, πίστευα πως θα το σταματούσες.”», ανέφερε η Σουίφτ.

Η ποπ σταρ πρόσθεσε ότι για τους δυο τους είναι «το πιο διασκεδαστικό πράγμα στον κόσμο» να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, παρά τις εντελώς διαφορετικές τους καριέρες.

Παράλληλα, επεσήμανε πως, αν και εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς, υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στη μουσική και το αμερικανικό ποδόσφαιρο: αφοσίωση, δημιουργικότητα και αληθινό πάθος για αυτό που κάνουν.

