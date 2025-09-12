Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

Η Τέιλορ Σουίφτ συμφώνησε να καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι, όπως αναγράφεται σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του ηθοποιού, σύμφωνα με αποκάλυψη του «People».

Σε επιστολή της 11ης Σεπτεμβρίου προς τον τον ομοσπονδιακό δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση της Λάιβλι, ο δικηγόρος του Μπάλντονι, Μπράιαν Φρίντμαν, έγραψε ότι η 35χρονη καλλιτέχνης «συμφώνησε να καταθέσει», αλλά δεν μπορεί να το κάνει πριν από τις 20 Οκτωβρίου λόγω «προϋπαρχουσών επαγγελματικών υποχρεώσεων».

Taylor Swift Has Agreed to Be Deposed in Blake Lively's Legal Battle With Justin Baldoni, His Lawyer Claims https://t.co/dVuPdGYXf1 — People (@people) September 12, 2025

Η δήλωση του Φρίντμαν σχετικά με την κατάθεση της Σουίφτ αποκαλύφθηκε στην επιστολή του με την οποία αντιτάχθηκε στην αίτηση της Λάιβλι για τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης της υπόθεσης και των διαταγών προγραμματισμού του δικαστηρίου. «Η κα Λάιβλι υπονοεί παραπλανητικά ότι οι Wayfarer Parties ζητούν μια γενική παράταση τριάντα ημερών της προθεσμίας για την αποκάλυψη των στοιχείων», έγραψε ο δικηγόρος του Μπάλντονι.

«Στην πραγματικότητα, οι Wayfarer Parties ζήτησαν συμφωνία αποκλειστικά για να λάβουν την κατάθεση της Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 20-25 Οκτωβρίου», συνέχισε.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης από το δικαστήριο — η οποία έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 — όλες οι καταθέσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης