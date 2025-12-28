Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο... χτύπημα από Ελλάδα - «Έκλεισε» τον Κοντούρη του Παναιτωλικού

Ο 20χρονος Έλληνας χαφ αναμένεται σύντομα να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο νεαρός μέσος έχει πραγματοποιήσει αξιόλογες εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Αγρινίου, μετρώντας 13 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ έχει βρει και μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 10 αναμετρήσεις, ξεκινώντας ως βασικός στα πέντε, δείχνοντας πως είχε ενεργό ρόλο στο πλάνο του Παναιτωλικού. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά για την απόκτησή του, εκτιμώντας τόσο την αγωνιστική του εξέλιξη όσο και την προοπτική που διαθέτει.

Ο Κοντούρης αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα (29/12) από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους «πράσινους». Με αυτή την κίνηση, το «τριφύλλι» επενδύει στο ελληνικό στοιχείο και στο μέλλον, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ακόμη νεαρό και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε επίσης