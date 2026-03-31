Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

Snapshot Η μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου του αιώνα θα συμβεί στις 12 Αυγούστου και δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια, έως το 2183.

Η ολότητα της έκλειψης θα εμφανιστεί στις 8:27 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 9:30 μ.μ., με τον ουρανό να σκοτεινιάζει εντελώς.

Η πλήρης ορατότητα της έκλειψης θα είναι περιορισμένη στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης θα παρατηρηθούν τα φαινόμενα «Baily's Pearls» και το «Διαμαντένιο Δαχτυλίδι», που διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα και είναι οπτικά εντυπωσιακά.

Snapshot powered by AI

Ένα σπάνια φαινόμενο, που δεν θα επαναληφθεί για τουλάχιστον 157 χρόνια αναμένεται να συμβεί στα τέλη του καλοκαιριού και υπόσχεται μοναδικό θέαμα.

Η μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου του αιώνα θα συμβεί τις 12 Αυγούστου και θα λάβει χώρα κατά τη δύση του ηλίου.

Η πρώτη επαφή του δίσκου της Σελήνης με αυτόν του Ήλιου θα γίνει στις 7:30 μ.μ. Η φάση της ολότητας θα φτάσει στις 8:27 μ.μ., όταν ο ουρανός θα σκοτεινιάσει εντελώς και η έκλειψη θα ολοκληρωθεί στις 9:30 μ.μ.

Το εύρος ορατότητας θα είναι πολύ μειωμένο και, πλήρως, μπορεί να το απολαύσει κανείς μόνο από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Πώς θα μοιάζει η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα;

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, ο ουρανός θα μπορούσε να σκοτεινιάσει σε σημείο που να σας επιτρέψει να δείτε αστέρια και ακόμη και μερικούς πλανήτες. Επιπλέον, θα υπάρξουν σύντομα αλλά εντυπωσιακά φαινόμενα όπως τα «Baily's Pearls», λάμψεις φωτός που προκαλούνται από τις ακτίνες του ήλιου καθώς διασχίζουν τις κοιλάδες της Σελήνης.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το γνωστό «Διαμαντένιο Δαχτυλίδι», ένα οπτικό εφέ στο οποίο είναι ορατό μόνο ένα φωτεινό σημείο φωτός, παρόμοιο με ένα φωτεινό κόσμημα. Και οι δύο φάσεις διαρκούν μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά είναι οι πιο εντυπωσιακές.

Πώς να παρατηρήσετε την έκλειψη Ηλίου;

Για να παρατηρήσετε την έκλειψη με ασφάλεια, θα είναι απαραίτητο να φοράτε εγκεκριμένα γυαλιά σε όλες τις φάσεις της, εκτός από την ολική έκλειψη, όταν ο ουρανός είναι εντελώς σκοτεινός. Χωρίς αυτή την προστασία, τυχόν ακτίνες του ήλιου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όρασή σας.

Αν και αυτή η έκλειψη δεν θα επαναληφθεί πριν από το έτος 2183, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν άλλες δύο μερικές εκλείψεις: στις 2 Αυγούστου 2027 και στις 26 Ιανουαρίου 2028.