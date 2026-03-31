Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπολογίζεται με έναν ειδικό τρόπο

Δημήτρης Δρίζος

  • Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μπορεί να είναι σταθερή στις 23 Απριλίου ή να μετατίθεται ανάλογα με την ημερομηνία του Πάσχα.
  • Το 2026, που το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα γίνει κανονικά στις 23 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη.
  • Εορτές που συμπίπτουν με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα μετατίθενται πριν ή μετά το Πάσχα, αλλά η ακολουθία του Αγίου Γεωργίου περιέχει αναστάσιμα τροπάρια που συνδέονται με την Ανάσταση.
  • Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ρωμαίος αξιωματικός και μαρτύρησε το 303 μ.Χ. για την πίστη του κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού.
  • Τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου και της μητέρας του μεταφέρθηκαν αρχικά στη Λύδδα και κατόπιν στη Δύση από τους Σταυροφόρους.
Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θεωρείται από τις πιο σύνθετες στο Ορθόδοξο Χριστιανικό εορτολόγιο, καθώς η ημερομηνία της μπορεί να παραμένει σταθερή ή να μεταβάλλεται, ανάλογα με το πότε πέφτει το Πάσχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπολογίζεται με έναν ειδικό τρόπο. Όταν το Πάσχα πέφτει αργά, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι σταθερή και γιορτάζεται στις 23 Απριλίου. Όταν, ωστόσο, το Πάσχα είναι νωρίς, η γιορτή μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.

Φέτος που το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, οι Γιώργηδες και η Γεωργίες θα γιορτάζουν κανονικά στις 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη.

Αγίου Γεωργίου 2026 - Πότε γιορτάζεται

Οι γιορτές που συμπίπτουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως για παράδειγμα η εορτή του Αγίου Γεωργίου, μετατίθενται την Κυριακή πριν από αυτές ή την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την εβδομάδα δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα. Σημειώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η «θεωρία» ότι ο Άγιος Γεώργιος τιμάται μετά το Πάσχα, καθώς τα εκκλησιαστικά τροπάρια του Αγίου Γεωργίου περιέχουν αναστάσιμα λόγια, που δεν είναι δυνατό να τα ψάλουν πριν από την Ανάσταση. Με βάση την Εκκλησία, κάθε Κυριακή, είναι ημέρα αναστάσιμη. Απλώς, η ακολουθία του Αγίου Γεωργίου είχε γραφτεί πριν από την αλλαγή του ημερολογίου και τότε η εορτή έπεφτε πάντα μετά το Πάσχα.

Ο βίος του Αγίου Γεωργίου

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, παρόλο που το εορτολόγιο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 μορφές με το όνομα Γεώργιος, ο άγιος που εορτάζεται επίσημα είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα την Καππαδοκία και ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού.

Το 303 μ.Χ., όταν άρχισαν οι διωγμοί του Διοκλητιανού, ο Γεώργιος δεν δίστασε να ομολογήσει τη χριστιανική του πίστη του, προκαλώντας το μένος του Διοκλητιανού, επειδή κατείχε μεγάλο αξίωμα και ήταν ένας από τους αξιωματικούς που εκτιμούσε πολύ. Αρχικά του έταξε πλούτη, γη και δούλους για να αλλαξοπιστήσει και όταν ο Γεώργιος αρνήθηκε, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια.

Η χριστιανική παράδοση περιγράφει ότι αφού τον λόγχισαν, ξέσκισαν τις σάρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Έπειτα, τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, απ' όλες αυτές τις δοκιμασίες, ο Θεός τον κράτησε θαυματουργά ζωντανό.

Ο Γεώργιος τελικά μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, την Παρασκευή 23 Απριλίου του έτους 303 μ.Χ. Κατά τον υπολογισμό του χριστιανού ιστορικού και απολογητή Αγίου Ευσεβίου, η ημέρα αυτή αντιστοιχούσε στην Παρασκευή της Διακαινησίμου του Πάσχα.

Οι χριστιανοί πήραν το λείψανό του και το έθαψαν μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει ότι ο πιστός υπηρέτης του Γεωργίου, Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του, παρέλαβε το λείψανο του Γεωργίου, μαζί με αυτό της μητέρας του και τα μετέφερε στη Λύδδα της Παλαιστίνης. Από εκεί, οι Σταυροφόροι τα μετέφεραν στη Δύση.

