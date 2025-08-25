Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

Την περασμένη εβδομάδα οι δικηγόροι της ηθοποιού κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης περισσότερα από 60 έγγραφα

Δημήτρης Δρίζος

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

Η δικαστική κόντρα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας It Ends With Us παίρνει πλέον διαστάσεις χολιγουντιανού σκανδάλου, καθώς η δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση αποδέσμευσε δεκάδες μηνύματα και email που –σύμφωνα με τη Λάιβλι– αποδεικνύουν πως ο Τζάστιν Μπαλντόνι οργάνωσε μια καλοστημένη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της.

Την περασμένη εβδομάδα οι δικηγόροι της ηθοποιού κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης περισσότερα από 60 έγγραφα, τα οποία προέκυψαν από τη διαδικασία της ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων (discovery) στη μήνυσή της κατά του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας.

Τα email που «καίνε»

Σε ένα email του Αυγούστου 2024, το οποίο αποκάλυψε το Page Six, η δημοσιογράφος-δημοσιοσχετίστρια του Μπαλντόνι, Μελίσα Νέιθαν, συστήνει στον συνέταιρό του στη Wayfarer Studios, Τζέιμι Χιθ, έναν «γκουρού» των social media, τον Τζεντ Γουάλας. Ο τελευταίος φέρεται να ήταν ιδιοκτήτης της Street Relations και να παρουσιαζόταν ως «μισθοφόρος» που ειδικεύεται στο να διαμορφώνει τάσεις και εικόνες καλλιτεχνών στο διαδίκτυο.

Η Νέιθαν σημειώνει πως η ομάδα του Γουάλας θα βοηθήσει με «τη συνολική ψηφιακή στρατηγική» που είχαν ήδη συζητήσει, προσθέτοντας ότι το πακέτο υπηρεσιών θα κόστιζε 30.000 δολάρια τον μήνα, με ελάχιστη διάρκεια τριών μηνών. Σε προηγούμενα μηνύματα μάλιστα, η ίδια φέρεται να εξηγεί ότι το «πακέτο δύο» περιελάμβανε «υπηρεσίες σχεδόν μη ανιχνεύσιμες» με στόχο τη διαχείριση αρνητικών λογαριασμών, την αλλαγή της αφήγησης και τη δημιουργία θετικών σχολίων υπέρ του Μπαλντόνι.

Πηγή της Daily Mail εξηγεί πως αυτό σήμαινε τη χρήση ανώνυμων λογαριασμών για να προωθούν υπαρκτά φιλο-Μπαλντονικά άρθρα και να τσακώνονται με φαν της Λάιβλι στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η ίδια πηγή υποστήριξε ότι τελικά η «παρέμβαση» δεν χρειάστηκε, καθώς το κύμα αρνητικής κριτικής εναντίον της ηθοποιού ήρθε αυθόρμητα από πραγματικούς χρήστες.

11.jpg

«Χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα»

Σε άλλο email, η συνεργάτιδα της Νέιθαν, Κέιτι Κέις, αναλύει το πλάνο «ψηφιακής αποκατάστασης και μετριασμού» με βασικό άξονα την εκτέλεση «χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα». Στόχος ήταν να παρακολουθούνται φόρουμ, social media και ιστοσελίδες που στρέφονταν εναντίον της Wayfarer και του Μπαλντόνι, να πιέζονται πλατφόρμες όπως Discord, Reddit, TikTok και YouTube ώστε να αναδεικνύουν συμπεριφορές της Λάιβλι και να «διαμορφώνονται οι συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο».

Η στρατηγική περιλάμβανε ακόμα την «προώθηση θετικού PR για να αλλάξει η εικόνα στην πρώτη σελίδα της Google» και την «κατάργηση επικίνδυνων συνδέσμων». Υπήρχε μάλιστα και πρόβλεψη για «κατέβασμα ολόκληρων λογαριασμών στο Reddit και αλλού» και για δημιουργία νέων θεμάτων που θα εξυπηρετούσαν τη δική τους αφήγηση.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην Τέιλορ Σουίφτ, με την ομάδα να ανησυχεί μήπως η φίλη της Λάιβλι ενεργοποιήσει τον δικό της, τεράστιο fan base. Αυτό, σύμφωνα με την Κέις, ήταν ένας από τους λόγους που το κόστος ανέβηκε στις 30.000 δολάρια μηνιαίως.

Οι σπόντες για τη Λάιβλι

Σε ομαδικό chat, μέλη της ομάδας του Μπαλντόνι κατηγορούν την πλευρά της Λάιβλι ότι «προώθησε μια ταινία για την ενδοοικογενειακή βία σαν να ήταν χαριτωμένη ρομαντική κομεντί», αναρτώντας μάλιστα το βίντεο όπου η ηθοποιός προτρέπει το κοινό να «φορέσει τα florals του». «Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό», έγραφαν, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «αυτογκόλ».

Η μάχη των μηνύσεων

Η Λάιβλι κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα και για ενορχήστρωση της «εκστρατείας σπίλωσης» που αποκαλύπτουν, όπως λέει, τα email και τα μηνύματα. Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και μάλιστα αντεπιτέθηκε με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό εναντίον της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, η οποία όμως απορρίφθηκε τον Ιούνιο.

Ο Γουάλας, από την πλευρά του, έχει μηνύσει τη Λάιβλι για συκοφαντία, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που έκανε ήταν να παρακολουθεί τα social media για λογαριασμό του Μπαλντόνι, αρνούμενος ότι χρησιμοποιούσε ψεύτικους λογαριασμούς.

Η υπόθεση αναμένεται να φτάσει στο ακροατήριο τον Μάρτιο του 2026, με τους δύο σταρ να καλούνται να καταθέσουν. Μέχρι τότε, κάθε νέα αποκάλυψη δείχνει ότι η διαμάχη τους θα συνεχίσει να απασχολεί όχι μόνο τα δικαστήρια αλλά και τη δημόσια σφαίρα, με το Χόλιγουντ να παρακολουθεί αποσβολωμένο.

