Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

Μέχρι στιγμής, η αισθητική του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ «The Life of a Showgirl» ήταν μάλλον προβλέψιμη. Οι παγιέτες, οι έντονες αποχρώσεις κοσμημάτων και τα...φτερά είναι στυλιστικά στοιχεία στα οποία μας έχει συνηθίσει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Ωστόσο, σε μια νέα προωθητική φωτογραφία για άλμπουμ της, η Σουίφτ έδειξε στους θαυμαστές της μια διαφορετική πλευρά της ζωής της ως «showgirl» — και είναι πραγματικά αγνώριστη.

Η Τέιλορ Σουίφτ / AP

Στις 4 Οκτωβρίου, η Σουίφτ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια φωτογραφία της με νέο χρώμα μαλλιών. Αντί για τα χαρακτηριστικά σκούρα ξανθά κυματιστά μαλλιά με αφέλειες, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά και ίσιες αφέλειες, κάτι που θύμισε αρκετά την Ντάκοτα Τζόνσον στο «Materialists».

Η Τέιλορ Σουίφτ / Instagram

Η Ντακότα Τζόνσον στην πρεμιέρα του «Splitsville» στο Λος Άντζελες AP

Στην φωτογραφία η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται να απομακρύνεται από τη λάμψη που έχει «ντύσει» μέχρι στιγμής την εποχή «Showgirl». Αντί για ένα λαμπερό κορσέ, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μίντι φόρεμα που φαίνεται να είναι φτιαγμένο μόνο από σκοινί τυλιγμένο γύρω από το σώμα της.

Η Σουίφτ ολοκλήρωσε το look με χρυσά κοσμήματα και χρυσό μανικιούρ.

Εκτός από την εντυπωσιακή αλλαγή της, η νέα ανάρτηση της Σουίφτ έφερε συναρπαστικά νέα, αφού εκπλήσσει τους θαυμαστές με ακόμα περισσότερα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ: «Opalite», «Wi$h Li$t», «The Fate of Ophelia» και «Elizabeth Taylor».

https://www.instagram.com/p/DPZ68w_Dqfs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

