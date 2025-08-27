Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Travis Kelce, αρραβωνιάστηκαν και ανέβασαν τις φωτογραφίες από τον αρραβώνα τους στο Instagram.

Μάλιστα, ο Travis Kelce, όπως μπορείτε να δείτε από τις φωτογραφίες που αποκάλυψε η τραγουδίστρια, γονάτισε σε ένα τοπίο πλημμυρισμένο από λουλούδια και της έδωσε το δαχτυλίδι αρραβώνων, αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων, που σχεδίασε ο Kindred Lubeck του Arifexexe Fine Jewellery.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι κοντά στο ζευγάρι στη Daily Mail ο σταρ των Kansas City Chiefs σχεδίαζε εδώ και καιρό πώς θα κάνει πρόταση γάμου στην Taylor Swift.

«Ο Travis κυριολεκτικά πάντα έλεγε ότι η Τέιλορ είναι το κορίτσι που θα παντρευτεί», αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον και των δύο στη Daily Mail. «[Το] λέει αυτό εδώ και πολύ καιρό, πραγματικά από την αρχή».

Ο Travis Kelce γονατίζει και ζητά από την Taylor Swift να την παντρευτεί Instagram

Μάλιστα, όσοι ξέρουν τον Travis Kelce λένε ότι ήθελε όλα να γίνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι, όταν έφτασε η ώρα, επικοινώνησε με τους γονείς της τραγουδίστριας, από τους οποίους ζήτησε πρακτικά και το χέρι της.

«Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να το κάνουμε αυτό, γιατί ήθελε να σημαίνει κάτι για όλους τους εμπλεκόμενους», συμπλήρωσε η πηγή. «Αυτό είναι ένα όνειρο γι 'αυτόν και ξέρει ότι η Taylor πάντα ήθελε να παντρευτεί».

Μια πηγή κοντά στη μητέρα του Kelce, Donna, 72 ετών, αποκαλύπτει ότι και οι δύο οικογένειες έδωσαν την ευλογία τους για τον αρραβώνα.

«Η Donna είναι ενθουσιασμένη και λέει ότι όλοι στην οικογένειά της λατρεύουν την Taylor και αγαπούν και την οικογένειά της», δήλωσε η πηγή.

Ο Travis Kelce αφού έλαβε την ευλογία των οικογενειών και των δύο στράφηκε στη συνέχεια στους φίλους του ζευγαριού για να του δώσουν συμβουλές για το πώς θα ζητήσει από την Taylor Swift να τον αρραβωνιαστεί.

«Είναι ρομαντικός», ανέφερε μια πηγή στη Daily Mail. Το πότε τώρα το ζευγάρι θα παντρευτεί είναι άγνωστο, όμως ο Kelce ήδη σχεδιάζει διάφορα.