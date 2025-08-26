Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αρραβωνιάστηκαν! - Δείτε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αρραβωνιάστηκαν επίσημα.

Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram με μια σειρά από εκπληκτικές φωτογραφίες από τον αρραβώνα τους.

«Η δασκάλα των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ.

Το ζευγάρι ανάρτησε πέντε φωτογραφίες που το απεικονίζουν μέσα σε ένα σκηνικό με λουλούδια, με τον Κέλσι γονατιστό να της κάνει πρόταση. Η Σουίφτ συμπεριέλαβε επίσης μια κοντινή λήψη του δαχτυλιδιού.

https://www.instagram.com/p/DN02niAXMM-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

