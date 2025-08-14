Taylor Swift: «Από τότε που ήμουν έφηβη μάζευα χρήματα για να αγοράσω πίσω τη μουσική μου»

«Από τότε που ήμουν έφηβη μάζευα χρήματα για να αγοράσω πίσω τη μουσική μου», είπε η Τέιλορ Σουίφτ στο πόντκαστ του συντρόφου της Τράβις Κέλσι. Παράλληλα με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ, η κορυφαία ποπ σταρ τόνισε ότι στις διαπραγματεύσεις με την επενδυτική εταιρία Shamrock Capitol που είχε στην κατοχή της τα δικαιώματα των έξι πρώτων άλμπουμ της, έστειλε τη μητέρα και τον αδελφό της. «Δεν το έκανα για τα χρήματα και τις επιστροφές που θα λάμβανα τα επόμενα χρόνια. Το έκανα γιατί πρόκειται για τα χειρόγραφα ημερολόγιά μου. Για τα τραγούδια που έγραψα σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Για τις φωτογραφίες, τα βίντεο κλιπ, τα οποία εγώ κυρίως χρηματοδότησα. Όλα όσα έχω κάνει βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο», υπογράμμισε η Τέιλορ Σουίφτ.

Οι διαπραγματεύσεις

Η Σουίφτ είπε επίσης ότι έστειλε τη μητέρα της και τον αδελφό της στις διαπραγματεύσεις γιατί «αυτοί μπορούσαν να μου μεταφέρουν ξεκάθαρα όλες τις φορές που προσπαθήσαμε να αγοράσουμε τα masters των δίσκων και αποτύχαμε, όλα τα σχέδια που κάναμε και κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή».

Μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, η μητέρα της ήταν εκείνη που της μετέφερε τα καλά νέα. «Ηταν δυο μήνες μετά το τελευταίο Super Bowl και ήμουν στο Κάνσας όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “απέκτησες τη μουσική σου”», είπε.

Το ποσό που διέθεσε η Τέιλορ Σουίφτ ήταν εννιαψήφιο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα άλμπουμ θα εκδοθούν ξανά, ενώ τα τελευταία χρόνια τα έχει επαναηχογραφήσει όλα.

Στις 3 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ με τίτλο «The life of a showgirl» και στο ομώνυμο τραγούδι συμμετέχει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.