Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Πώς κρατούν ζωντανό τον έρωτά τους

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι συνεχίζουν να ζουν τον έρωτά τους με τρυφερά και αυθόρμητα στιγμιότυπα που γοητεύουν τους θαυμαστές τους.

Σε πρόσφατο βίντεο από το podcast New Heights, η τραγουδίστρια έδειξε τα φωνητικά της ζεστάματα πριν την ηχογράφηση, ενώ ο Τράβις και ο αδερφός του, Τζέισον, πρόσθεσαν χιούμορ με τις δικές τους αστείες εκδοχές. Παράλληλα, όπως αποκάλυψαν πηγές, το ζευγάρι διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με γλυκές κινήσεις, όπως ερωτικά σημειώματα και συναισθηματικά δώρα, κάτι που η Σουίφτ δεν είχε ζήσει ξανά στο παρελθόν.

Η ίδια απολαμβάνει την ηρεμία και την απλότητα της καθημερινότητας με τον Κέλσι, ενώ και οι δύο φαίνεται πως είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε γάμο και οικογένεια.