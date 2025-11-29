Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε το αγαπημένο του χόμπι με την Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας αποκάλυψε ότι μία από τις αγαπημένες δραστηριότητές του με την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον είναι οι βουτιές σε παγωμένα νερά.

«Νιώθεις υπέροχα μετά», είπε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία με μέλη του «Youth Ocean Network» στη Colwyn Bay της Βόρειας Ουαλίας, σύμφωνα με τη Daily Mail. «Το λατρεύω. Φωνάζω και ουρλιάζω πολύ όταν μπαίνω στο νερό», πρόσθεσε ο 43χρονος πρίγκιπας γελώντας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις / AP

Κατά την επίσκεψή του, γνώρισε και μέλη της ομάδας κολύμβησης σε παγωμένα νερά Colwyn Bay Blue Bits.

Μιλώντας με τις κολυμβήτριες Chrissy Bolton, Georgia Daniels και Midge Owen Smith, ο Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι έχει κάνει αρκετές «παγωμένες βουτιές» και στη Σκωτία — και ότι τις απόλαυσε περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Prince William reveals hobby he loves doing with Kate Middleton that involves ‘a lot of yelling and screaming’ https://t.co/UMJxvHE5CN pic.twitter.com/7lhK95jRXI — Page Six (@PageSix) November 29, 2025

Πάντως, όπως παραδέχεται, η ιδέα ξεκίνησε από την Κέιτ, που τον έπεισε να δοκιμάσει το «θεραπευτικό σοκ» του πάγου. Σε επεισόδιο του podcast «The Good, The Bad & The Rugby» τον Σεπτέμβριο του 2023, η Κέιτ είχε μιλήσει για την αγάπη της για το κρύο νερό — κάτι που ο Ουίλιαμ θεωρούσε τότε «τρελό».

«Λατρεύω όλα τα σπορ. Λατρεύω το κολύμπι. Το κρύο κολύμπι», είχε πει, πριν την διακόψει ο Ουίλιαμ λέγοντας: «Όσο πιο κρύο, τόσο καλύτερα». «Ακριβώς! Το λατρεύω!» συμφώνησε η Κέιτ. «Σε σημείο που ο Ουίλιαμ μού λέει: "Catherine, είσαι τρελή!”».

Κάπου από τότε μέχρι σήμερα, όμως, ο διάδοχος του θρόνου φαίνεται πως βρήκε το κουράγιο να… «βουτήξει» στη συνήθεια της συζύγου του.

