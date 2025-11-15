Κέιτ Μίντλετον: Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

Η Κέιτ Μίντλεντον μοιράστηκε ένα νέο βίντεο λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη μετακόμισή της στο Forest Lounge με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσε ένα εποχικό βίντεο, σημειώνοντας πως το φθινόπωρο είναι «μια εποχή για σκέψη και ανανέωση», ενθαρρύνοντας παράλληλα τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά που βρίσκεται στην αλλαγή».

Πριν λίγες εβδομάδες το πριγκιπικό ζεύγος εγκατέλειψε το Adelaide Cottage στο Windsor Home Park και μετακόμισε στο Forest Lodge.

Στο νέο της εποχικό βίντεο, που αποτελεί μέρος της τριμηνιαίας σειράς «Mother Nature» του Παλατιού του Κένσινγκτον, η Κέιτ περιγράφει το φθινόπωρο ως «εποχή βαθύτερης σύνδεσης». Η σειρά ξεκίνησε την άνοιξη με στόχο να αναδείξει την ομορφιά των εποχών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε λεζάντα που υπέγραψε προσωπικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ έγραψε: «Φθινόπωρο – μια εποχή για σκέψη, ανάπτυξη και βαθύτερη σύνδεση. Αγκαλιάστε την ομορφιά που βρίσκεται στην αλλαγή, καθώς προετοιμαζόμαστε για την ξεκούραση του χειμώνα. C».

Οι θαυμαστές έσπευσαν να επαινέσουν το μήνυμά της για «αλλαγή». Ένας χρήστης σχολίασε: «Αυτό το μήνυμα αγγίζει πραγματικά.» Ένας άλλος πρόσθεσε: «Τι υπέροχο βίντεο και μήνυμα. Θα μπορούσα να ακούω τη φωνή σας με τις ώρες».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / AP

Στο μήνυμά της, η Κέιτ μίλησε συγκινητικά για την αλλαγή, καθώς η ίδια και η οικογένειά της εγκαθίστανται πλέον στο Forest Lodge. Η πριγκίπισσα είπε:

«Καθώς οι μέρες μικραίνουν και οι σκιές μεγαλώνουν, η ενέργεια του καλοκαιριού υποχωρεί στο φθινόπωρο. Είναι μια εποχή για σκέψη και ανανέωση. Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους για να προετοιμαστούν για τον χειμώνα, όπως κι εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε πίσω ό,τι πλέον δεν μας χρειάζεται».

Συμπλήρωσε επίσης: «Με μεγαλύτερη επίγνωση του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου, μπορούμε να βρούμε περισσότερη διαύγεια και σκοπό σε όσα έχουν σημασία. Η Μητέρα Φύση μάς διδάσκει ότι υπάρχει ομορφιά στην αλλαγή, στην παροδικότητα και στην απελευθέρωση».

Μέρος των γυρισμάτων έγινε και στη Βόρεια Ιρλανδία, την οποία η πριγκίπισσα είχε επισκεφθεί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ τον Οκτώβριο.

