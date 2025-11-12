Κέιτ Μίντλετον: Ο συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια της στην Ημέρα Ανακωχής

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire

Η πιο πρόσφατη επιλογή κοσμημάτων της Κέιτ Μίντλετον κρύβει μια τρυφερή αναφορά στον πρωτότοκο γιο της, πρίγκιπα Τζορτζ.

Την Τρίτη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στην ετήσια τελετή για την Ημέρα Ανακωχής (Armistice Day) στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire, λίγες μόλις ημέρες μετά την «Κυριακή Μνήμης» (Remembrance Sunday).

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire / AP

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο παλτό-φόρεμα Catherine Walker, — ένα κομμάτι που έχει ξαναφορέσει το 2019 και το 2023 για την ίδια εκδήλωση. Η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσε το παλτό με παπαρούνες και μία καρφίτσα με το έμβλημα των «Irish Guards».

Η πριγκίπισσα φόρεσε, επίσης custom μπότες Gianvito Rossi και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο της Jane Taylor (αξίας περίπου 2.884 δολαρίων), κάτω από το οποίο τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψές πλεξίδες, αφήνοντας να φανούν τα εντυπωσιακά της σκουλαρίκια με ρουμπίνια και διαμάντια.

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire / AP

Τα κοσμήματα αυτά είναι σχετικά νέα προσθήκη στη συλλογή της Μίντλετον και τα έχει φορέσει δημόσια μόλις δύο φορές — τον Μάιο, στη στρατιωτική πομπή για τα 80 χρόνια από τη VE Day (Victory in Europe Day), και τον Σεπτέμβριο, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της συζύγου του, Μελάνια.

Η Κέιτ Μίντλετον με την βασίλισσα Καμίλα και τη Μελάνια Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025/ AP

Φέτος, η επιλογή τους αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος: ήταν η πρώτη φορά που ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ συμμετείχε στην Ημέρα Μνήμης, συνοδεύοντας τη μητέρα του στο «Festival of Remembrance» το Σάββατο. Είναι μάλιστα στην ίδια ηλικία που βρέθηκε για πρώτη φορά σε ανάλογη τελετή ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον στο Festival of Remembrance/ AP

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος στο Festival of Remembrance/ AP

Το ρουμπίνι, ως πολύτιμος λίθος του Ιουλίου, παραπέμπει άμεσα στον μήνα γέννησης του Τζορτζ (22 Ιουλίου), κάνοντας την επιλογή της πριγκίπισσας να φορέσει αυτά τα σκουλαρίκια μια τρυφερή ένδειξη στήριξης προς τον γιο της, καθώς κάνει τα πρώτα του βήματα σε δημόσιο ρόλο στη βασιλική οικογένεια.

Η ίδια είχε φορέσει τα ίδια σκουλαρίκια και τον Μάιο, όταν ο μικρός πρίγκιπας την είχε συνοδεύσει σε tea party στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ προς τιμήν των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου — μια ακόμη στιγμή όπου η Κέιτ συνδύασε τη δημόσια εικόνα της με τη μητρική στοργή που τη χαρακτηρίζει.

