Κέιτ Μίντλετον: Ο συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια της στην Ημέρα Ανακωχής

Ο τρυφερός συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια με ρουμπίνια που επέλεξε η πριγκίπισσα της Ουαλίας

Ανθή Κουρεντζή

Κέιτ Μίντλετον: Ο συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια της στην Ημέρα Ανακωχής
Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο πρόσφατη επιλογή κοσμημάτων της Κέιτ Μίντλετον κρύβει μια τρυφερή αναφορά στον πρωτότοκο γιο της, πρίγκιπα Τζορτζ.

Την Τρίτη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στην ετήσια τελετή για την Ημέρα Ανακωχής (Armistice Day) στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire, λίγες μόλις ημέρες μετά την «Κυριακή Μνήμης» (Remembrance Sunday).

κέιτ

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire / AP

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο παλτό-φόρεμα Catherine Walker, — ένα κομμάτι που έχει ξαναφορέσει το 2019 και το 2023 για την ίδια εκδήλωση. Η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσε το παλτό με παπαρούνες και μία καρφίτσα με το έμβλημα των «Irish Guards».

Η πριγκίπισσα φόρεσε, επίσης custom μπότες Gianvito Rossi και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο της Jane Taylor (αξίας περίπου 2.884 δολαρίων), κάτω από το οποίο τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψές πλεξίδες, αφήνοντας να φανούν τα εντυπωσιακά της σκουλαρίκια με ρουμπίνια και διαμάντια.

Britain Armistice Day

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire / AP

Τα κοσμήματα αυτά είναι σχετικά νέα προσθήκη στη συλλογή της Μίντλετον και τα έχει φορέσει δημόσια μόλις δύο φορές — τον Μάιο, στη στρατιωτική πομπή για τα 80 χρόνια από τη VE Day (Victory in Europe Day), και τον Σεπτέμβριο, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της συζύγου του, Μελάνια.

κέιτ

Η Κέιτ Μίντλετον με την βασίλισσα Καμίλα και τη Μελάνια Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025/ AP

Φέτος, η επιλογή τους αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος: ήταν η πρώτη φορά που ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ συμμετείχε στην Ημέρα Μνήμης, συνοδεύοντας τη μητέρα του στο «Festival of Remembrance» το Σάββατο. Είναι μάλιστα στην ίδια ηλικία που βρέθηκε για πρώτη φορά σε ανάλογη τελετή ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ.

κέιτ μίντλετον

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον στο Festival of Remembrance/ AP

Britain Royals

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος στο Festival of Remembrance/ AP

Το ρουμπίνι, ως πολύτιμος λίθος του Ιουλίου, παραπέμπει άμεσα στον μήνα γέννησης του Τζορτζ (22 Ιουλίου), κάνοντας την επιλογή της πριγκίπισσας να φορέσει αυτά τα σκουλαρίκια μια τρυφερή ένδειξη στήριξης προς τον γιο της, καθώς κάνει τα πρώτα του βήματα σε δημόσιο ρόλο στη βασιλική οικογένεια.

Η ίδια είχε φορέσει τα ίδια σκουλαρίκια και τον Μάιο, όταν ο μικρός πρίγκιπας την είχε συνοδεύσει σε tea party στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ προς τιμήν των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου — μια ακόμη στιγμή όπου η Κέιτ συνδύασε τη δημόσια εικόνα της με τη μητρική στοργή που τη χαρακτηρίζει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογία - Google: Ξεκινά η διάθεση του Gemini στην πλοήγηση στο Google Maps

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντένια καρφίτσα που έχασε ο Ναπολέοντας στις αρχές του 19ου αιώνα πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,7 εκατομμύρια ευρώ

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι λόγω καπνών

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Ποινές κάθειρξης 1.892 ετών και πρόστιμο 19,5 εκατομμυρίων ευρώ για διακινητές μεταναστών

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

20:12ΚΟΣΜΟΣ

FT: Το οχυρό Ποκρόφσκ στα πρόθυρα της κατάρρευσης - Στο σημείο χωρίς επιστροφή

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ο συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια της στην Ημέρα Ανακωχής - Η τρυφερή «αναφορά» στον πρίγκιπα Τζορτζ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ήθελα να εξασφαλίσω τη δόση μου» - Ποινή φυλάκισης σε 22χρονη που πιάστηκε να κλέβει ρούχα από κατάστημα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Λάμπες πέφτουν από το ταβάνι εν ώρα μαθήματος – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

19:34WHAT THE FACT

Φασόλια: Ποιο είδος είναι πιο ωφέλιμο για το έντερο και την καρδιά;

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Πρόκριση με εμφατική «100άρα» στο FIBA Europe Cup

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν η υπουργός Ενέργειας και ο υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Προσπάθησαν να δραπετεύσουν κόβοντας το συρματόπλεγμα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του ψευτοϊερέα: Πώς εξαπάτησε καρκινοπαθή και έχτισε την εκκλησία

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη - Πως οι ψηφιακοί καουμπόιδες κατέκτησαν την μουσική βιομηχανία

19:34WHAT THE FACT

Φασόλια: Ποιο είδος είναι πιο ωφέλιμο για το έντερο και την καρδιά;

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ