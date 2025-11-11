Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2025, στην τελετή μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής στο «Εθνικό Μνημείο Arboretum» στο Staffordshire, όπου τίμησε τους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων
Η Κέιτ Μίντλετον, έζησε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της τελετής μνήμης για την Ημέρα της Ανακωχής (Armistice Day), που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μνημείο Arboretum.
Μετά την επίσημη τελετή, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με βετεράνους του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσά τους και τον 100χρονο Bill Redston. Γονατίζοντας δίπλα του, του κράτησε το χέρι και τον ρώτησε ποιο είναι το «μυστικό» μιας μακράς και υγιούς ζωής.
Ο Redston απάντησε με χαμόγελο ότι το οφείλει στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης — αποκαλύπτοντας ότι έτρεξε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου στα 65 του και εκείνον της Νέας Υόρκης την επόμενη χρονιά, γεγονός που προκάλεσε τον θαυμασμό της Κάθριν.
Αν και η ίδια δεν έχει συμμετάσχει σε μαραθώνιο, η πριγκίπισσα φημίζεται για την αγάπη της προς τη φυσική δραστηριότητα, το τένις, την κολύμβηση σε κρύα νερά και άλλες αθλητικές ασχολίες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε επίσης μια φιλική συνομιλία με τον βετεράνο Geoffrey Spencer της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), στον οποίο αστειεύτηκε ότι ο 12χρονος γιος της, πρίγκιπας Γεώργιος, «ξέρει περισσότερα για τα αεροσκάφη από ό,τι η ίδια».
Στην τελετή, η Κάθριν τήρησε ενός λεπτού σιγή και κατέθεσε στεφάνι με χειρόγραφη σημείωση: «Στη μνήμη όσων έκαναν την ύστατη θυσία, θα τους θυμόμαστε για πάντα.
— Catherine»
Η εμφάνισή της ήταν λιτή και συμβολική: μαύρο παλτό και καπέλο, στολισμένα με την κόκκινη παπαρούνα — το εμβληματικό λουλούδι μνήμης που καθιερώθηκε το 1921 για να τιμά τα θύματα των πολέμων, εμπνευσμένο από το ποίημα «In Flanders Fields» του John McCrae.
Η φετινή συμμετοχή της πριγκίπισσας είχε και ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην τελετή της Ημέρας της Ανακωχής. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχε δώσει το παρών τόσο στο Φεστιβάλ Μνήμης στο Royal Albert Hall όσο και στην τελετή της Κυριακής Μνήμης στο μνημείο Cenotaph στο Λονδίνο, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και τη δούκισσα του Εδιμβούργου, Σόφι, ενώ οι βασιλιάς Κάρολος, πρίγκιπας Ουίλιαμ και πρίγκιπας Έντουαρντ κατέθεσαν στεφάνια εκ μέρους της βασιλικής οικογένειας.