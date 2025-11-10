Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις

Για τον λόγο που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό μίλησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποκαλύπτοντας ότι το ζήτημα έχει αρχίσει να γίνεται «λίγο έντονο θέμα».

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Eugene Levy για ένα επεισόδιο της σειράς «The Reluctant Traveler», ο πρίγκιπας της Ουαλίας ανέφερε ότι ο 12χρονος Πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος Πρίγκιπας Λούις δεν έχουν κινητά, και το θέμα επανήλθε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βραζιλία για τις βραβεύσεις Earthshot Prize.

Μιλώντας με τον παρουσιαστή Luciano Huck, ο διάδοχος του θρόνου παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να προστατεύσει τα παιδιά του από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού κόσμου.

«Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά. Νομίζω ότι όταν ο Τζορτζ πάει στο Γυμνάσιο, ίσως τότε να έχει ένα τηλέφωνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο», είπε ο Ουίλιαμ.

«Και, για να είμαι ειλικρινής, φτάνει στο σημείο όπου γίνεται λίγο… έντονο θέμα. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει το γιατί»», πρόσθεσε ο πρίγκιπας.

«Εξηγούμε γιατί δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και, πάλι, το θέμα που με προβληματίζει είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά μπορούν να δουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να δουν online, και έτσι ένα κινητό με μηνύματα, ένα “brick phone”, όπως το λένε, νομίζω ότι είναι εντάξει».

Μιλώντας περισσότερο για τη ζωή στο σπίτι με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «οδηγός ταξί», πηγαίνοντας τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις σε συναντήσεις με φίλους τους, στους αγώνες τους, ακόμη και στο σχολείο.

«Τους πηγαίνεις στο σχολείο;» ρώτησε ο Huck.

«Ω, ναι», απάντησε ο Ουίλιαμ. «Σχεδόν κάθε μέρα κάνουμε το δρομολόγιο για το σχολείο. Η Κάθριν και εγώ το μοιραζόμαστε. Πιθανότατα εκείνη κάνει το μεγαλύτερο μέρος».

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τώρα εγκαθίστανται στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge στο Ουίνδσορ μετά τη μετακόμισή τους, φροντίζουν να προσφέρουν στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία παρά τους βασιλικούς τους ρόλους.

«Τα παιδιά αυτά φαίνονται πολύ ευτυχισμένα με τη ζωή τους. Πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην σταθερή κανονικότητα που φέρνει η Κέιτ — και έτσι μεγάλωσε κι εκείνη. Ο Ουίλιαμ το λατρεύει απόλυτα», αναφέρει πηγή στο People.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε το «βασιλικό του ντεμπούτο» στο «Festival of Remembrance στο Royal Albert Hall». Ο Τζορτζ συνόδευσε τη μητέρα του στην εκδήλωση, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεφε από τη Βραζιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

