Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εξομολογήθηκε την έντονη διαφωνία που έχει με τον 12χρονο Τζορτζ για αυτό το θέμα

Newsbomb

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τον λόγο που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό μίλησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποκαλύπτοντας ότι το ζήτημα έχει αρχίσει να γίνεται «λίγο έντονο θέμα».

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Eugene Levy για ένα επεισόδιο της σειράς «The Reluctant Traveler», ο πρίγκιπας της Ουαλίας ανέφερε ότι ο 12χρονος Πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος Πρίγκιπας Λούις δεν έχουν κινητά, και το θέμα επανήλθε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βραζιλία για τις βραβεύσεις Earthshot Prize.

Μιλώντας με τον παρουσιαστή Luciano Huck, ο διάδοχος του θρόνου παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να προστατεύσει τα παιδιά του από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού κόσμου.

«Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά. Νομίζω ότι όταν ο Τζορτζ πάει στο Γυμνάσιο, ίσως τότε να έχει ένα τηλέφωνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο», είπε ο Ουίλιαμ.

«Και, για να είμαι ειλικρινής, φτάνει στο σημείο όπου γίνεται λίγο… έντονο θέμα. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει το γιατί»», πρόσθεσε ο πρίγκιπας.

«Εξηγούμε γιατί δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και, πάλι, το θέμα που με προβληματίζει είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά μπορούν να δουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να δουν online, και έτσι ένα κινητό με μηνύματα, ένα “brick phone”, όπως το λένε, νομίζω ότι είναι εντάξει».

Μιλώντας περισσότερο για τη ζωή στο σπίτι με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «οδηγός ταξί», πηγαίνοντας τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις σε συναντήσεις με φίλους τους, στους αγώνες τους, ακόμη και στο σχολείο.

«Τους πηγαίνεις στο σχολείο;» ρώτησε ο Huck.

«Ω, ναι», απάντησε ο Ουίλιαμ. «Σχεδόν κάθε μέρα κάνουμε το δρομολόγιο για το σχολείο. Η Κάθριν και εγώ το μοιραζόμαστε. Πιθανότατα εκείνη κάνει το μεγαλύτερο μέρος».

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τώρα εγκαθίστανται στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge στο Ουίνδσορ μετά τη μετακόμισή τους, φροντίζουν να προσφέρουν στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία παρά τους βασιλικούς τους ρόλους.

«Τα παιδιά αυτά φαίνονται πολύ ευτυχισμένα με τη ζωή τους. Πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην σταθερή κανονικότητα που φέρνει η Κέιτ — και έτσι μεγάλωσε κι εκείνη. Ο Ουίλιαμ το λατρεύει απόλυτα», αναφέρει πηγή στο People.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε το «βασιλικό του ντεμπούτο» στο «Festival of Remembrance στο Royal Albert Hall». Ο Τζορτζ συνόδευσε τη μητέρα του στην εκδήλωση, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεφε από τη Βραζιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

20:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Μηνάς: Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων

20:41WHAT THE FACT

Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο του κόσμου, πιο κοντά στο διάστημα παρά στη Γη

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ανάρτηση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τη λήξη του shutdown της κυβέρνησης και γιατί

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Πελοπόννησο- Πού έβρεξε περισσότερο

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι ατάκες Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αποκλεισμό και Κωστούλα, Τεττέη

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κακοκαιρίας συνέχεια και την Τρίτη – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ