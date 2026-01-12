Τελικά οι διατάσεις πριν τη γυμναστική αποτρέπουν όντως τους τραυματισμούς;

Η πρακτική να κάνουμε ζέσταμα και διατάσεις πριν τη γυμναστική είναι αρκετά συνηθισμένη, για να προετοιμάσουμε το σώμα μας για την άσκηση, ωστόσο βοηθάει όντως στην αποτροπή τραυματισμών;

Εξαρτάται από το είδος των διατάσεων, λέει ο Δρ. Alex Dinsdale, λέκτορας βιομηχανικής αθλητισμού και άσκησης στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν για διάφορους λόγους, από κακά υποδήματα μέχρι κόπωση.

Δύο βασικοί παράγοντες για τους τραυματισμούς είναι η έλλειψη του εύρους κίνησης που απαιτείται ή η έλλειψη αρκετής δύναμης για να ελέγξετε αυτήν την κίνηση. «Μπορεί να πάτε για τρέξιμο και να σηκώσετε τα γόνατά σας ψηλότερα από όσο μπορούν να διαχειριστούν οι οπίσθιοι μηριαίοι σας», λέει. «Ή μπορεί να μην έχετε τη μυϊκή δύναμη που απαιτείται για να χειριστείτε την κίνηση ενός άκρου με ταχύτητα».

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για διατάσεις, συνήθως εννοούν στατικές κινήσεις: κρατώντας μια στάση για έξι δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να παραμορφώσετε ελαστικά τον μυ. «Το στατικό stretching μπορεί να αυξήσει το εύρος κίνησής σας, αλλά μειώνει τη δύναμη που μπορεί να ασκήσει ένας μυς κατά περίπου 5%», λέει ο Dinsdale. Το δυναμικό stretching (κίνηση κατά τη διάρκεια ενός stretching, κάνοντας ασκήσεις όπως squats με το βάρος του σώματος ή προβολές) έχει πιο ισορροπημένα οφέλη. «Δεν αυξάνει τόσο πολύ το εύρος κίνησης, αλλά μπορεί να αυξήσει την ικανότητα του μυός να παράγει δύναμη», σημειώνει ο λέκτορας.

Τι να κάνετε για καλύτερα αποτελέσματα

Για τους περισσότερους από εμάς, η καλύτερη ρουτίνα πριν από την άσκηση είναι μια προθέρμανση που περιλαμβάνει ελαφριές κινήσεις παρόμοιες με την προπόνηση που έχουμε μπροστά μας, όπως ένα γρήγορο περπάτημα πριν το τζόκινγκ. «Η αύξηση της θερμοκρασίας των μυών σας τους βοηθά να παράγουν δύναμη πιο αποτελεσματικά και αποκτάτε και λίγο μεγαλύτερο εύρος», λέει ο Dinsdale. Έπειτα, μερικές δυναμικές διατάσεις μπορούν να καθοδηγήσουν το σώμα σας στις κινήσεις που πρόκειται να εκτελέσετε. Τέλος, πριν την έναρξη της προπόνησης, προτείνονται δυναμικές κινήσεις για την προετοιμασία του νευρομυϊκού συστήματος, όπως «μερικά άλματα ή ένα σύντομο, απότομο σπριντ».

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από τις προθερμάνσεις είναι αυτό που αποκαλεί «βοηθητική προπόνηση»: εξειδικευμένες συνεδρίες ενδυνάμωσης και στατικών διατάσεων, σε διαφορετική ώρα από την άσκηση, για να χτίσετε δύναμη και ευελιξία στους μύες στους οποίους βασίζεστε για τη δραστηριότητά σας.

