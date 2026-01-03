Φυσική κατάσταση: Πότε πραγματικά «γερνάει» το σώμα μας;

Ομάδα ερευνητών από το Karolinska Institutet παρακολούθησαν επί σχεδόν μισό αιώνα τη φυσική κατάσταση εκατοντάδων ανθρώπων, μετρώντας αντοχή, αερόβια ικανότητα και μυϊκή δύναμη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σωματική απόδοση αρχίζει να μειώνεται ήδη από τα 35, ακόμα και σε όσους παραμένουν ενεργοί.

Αυτό που ξεχωρίζει τη μελέτη είναι ότι παρακολουθούσε τα ίδια άτομα ξανά και ξανά, αντί να συγκρίνει διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μία φορά. Η εικόνα της φυσικής γήρανσης που δίνει είναι πιο ακριβής και αξιόπιστη.

Παρά τη σταδιακή πτώση της φυσικής κατάστασης, τα νέα είναι ενθαρρυντικά: Όσοι άρχισαν γυμναστική αργότερα στη ζωή τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους έως 10%.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η φυσική δραστηριότητα δεν μπορεί να σταματήσει τη γήρανση, αλλά σίγουρα την επιβραδύνει. Η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν οι βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική φθορά με τα χρόνια.