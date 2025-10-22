4.000 βήματα την ημέρα επαρκούν για τη μακροζωία των γυναικών - Η άσκηση που απομακρύνει τον θάνατο

Ένα σημαντικό ελάχιστο όριο άσκησης, συγκεκριμένα 4.000 βήματα μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίστηκε από πρόσφατη μελέτη ως ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς που μπορεί να βοηθήσει τις ηλικιωμένες γυναίκες να ζήσουν περισσότερο.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο British Journal of Sports Medicine, έδειξε ότι οι ασθενείς που τηρούσαν αυτό το πρόγραμμα είχαν επίσης λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις.

Ερευνητές από το Mass General Brigham των ΗΠΑ εξέτασαν 13.547 γυναίκες, μέσης ηλικίας 71,8 ετών. Διαπίστωσαν ότι όσες έκαναν τουλάχιστον 4.000 βήματα μόνο μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα είχαν μείωση 27% στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και μείωση 26% στον κίνδυνο θανάτου, σε σύγκριση με εκείνες που έκαναν λιγότερα βήματα.

Ο συνολικός αριθμός βημάτων είναι αυτό που... μετράει

Η μελέτη έφερε επίσης στο φως ένα άλλο σημαντικό εύρημα: αυτό που μετράει είναι ο συνολικός αριθμός βημάτων που γίνονται, κι όχι κάποιο συγκεκριμένο ημερήσιο μοτίβο. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη για την υγεία είναι παρόμοια, ακόμη και αν τα βήματα είναι κατανεμημένα τυχαία κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου προγράμματος άσκησης.

Όπως εξήγησε η καθηγήτρια I-Min Lee, εκ των συγγραφέων της μελέτης, «λόγω των χαμηλών σημερινών μετρήσεων βημάτων, είναι όλο και πιο σημαντικό να προσδιορίσουμε την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα σωματικής δραστηριότητας, ώστε να προσφέρουμε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους στο κοινό».

Οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν επί μία δεκαετία, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι η μείωση του κινδύνου θανάτου έφτανε το 40% όταν οι γυναίκες περνούσαν το όριο των 4.000 βημάτων τρεις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.

«Ελπίζω τα ευρήματά μας να ενθαρρύνουν την προσθήκη των μετρήσεων βημάτων στις οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Rikuta Hamaya, υπογραμμίζοντας πως η προώθηση των 4.000 βημάτων, έστω και μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα και τους καρδιαγγειακούς κινδύνους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

