Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο σπίτι

Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας κάνει νέο ξεκίνημα με τα παιδιά του, έπειτα από μία περίοδο συνεχών αναταράξεων στη ζωή τους

Newsbomb

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο σπίτι
Twitter
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακόμισαν στο Forest Lodgeστο Ουίνδσορμαζί με τα τρία τους παιδιά — τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια άρχισε την μετακόμιση κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και πλέον εγκαθίσταται στο νέο της σπίτι.

Τα σχέδια μετακόμισης είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Αύγουστο, με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον να επιβεβαιώνει στο People: «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα μέσα στο 2025».

Όταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετέφεραν τη «βάση» τους από το Παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ πριν από τρία χρόνια, ήθελαν να δοκιμάσουν αν ταιριάζει στην οικογένειά τους η νέα τοποθεσία. Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, άρχισαν να φοιτούν στο κοντινό σχολείο Lambrook.

Μιλώντας στην παρέλαση της ιρλανδικής φρουράς για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου τον Μάρτιο, η πριγκίπισσα Κέιτ ανέφερε στους στρατιώτες: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ουίνδσορ. Ήμασταν στο Λονδίνο, αλλά μετακομίσαμε εδώ για περισσότερο πράσινο χώρο. Είναι αρκετά κοντά στο Λονδίνο, όχι πολύ μακριά».

πρίγκιπας-ουίλιαμ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, Πρίγκιπα Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σαρλότ και Πρίγκιπα Λούις

AP

Η μετακόμιση στο Ουίνδσορ έφερε την οικογένεια πιο κοντά στους γονείς της Κέιτ, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο ως παππούς και γιαγιά για τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις.

Το νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, προσφέρει την ευκαιρία για μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Λίγο μετά την εγκατάστασή τους στο Adelaide Cottage, τον Σεπτέμβριο του 2022, βίωσαν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι δοκιμασίες συνεχίστηκαν το 2024, όταν τόσο η πριγκίπισσα Κέιτ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο. Ενώ ο βασιλιάς συνεχίζει τις θεραπείες, η Κέιτ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται σε ύφεση. Το Forest Lodge θεωρείται το «σπίτι για πάντα» της οικογένειας, στο οποίο σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Παρότι βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια από το Adelaide Cottage, το Forest Lodge είναι σαφώς μεγαλύτερο — με οκτώ υπνοδωμάτια σε σύγκριση με τα τέσσερα του προηγούμενου σπιτιού. Παρ’ όλα αυτά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δεν θα έχουν μόνιμο προσωπικό που να διαμένει εντός της κατοικίας. Η μακροχρόνια νταντά των παιδιών, Μαρία Τουριόν Μποράγιο, μαζί με τους οικιακούς βοηθούς, αναμένεται να διαμένουν σε μικρότερα κτίρια εντός του κτήματος.

Το Forest Lodge, χτισμένο τη δεκαετία του 1770, αγοράστηκε από το Crown Estate το 1829, και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Υποφύλακα του Windsor Great Park μέχρι τη δεκαετία του 1930. Τη δεκαετία του 1970 υπήρχαν φήμες ότι η πριγκίπισσα Άννα και ο τότε σύζυγός της, Μαρκ Φίλιπς, θα εγκαθίσταντο εκεί — κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

Η μετακόμιση του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Forest Lodge έφερε αλλαγές και στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την κατοικία. Σύμφωνα με τους Times, τέθηκε σε εφαρμογή ζώνη ασφαλείας μήκους 2,3 μιλίων γύρω από το σπίτι, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην περιοχή. Οι γείτονες έχασαν επίσης το δικαίωμα εισόδου από την πύλη Cranbourne και στο πάρκινγκ του Windsor Great Park, για τη χρήση των οποίων πλήρωναν περίπου 150 δολάρια ετησίως.

Ένας κάτοικος δήλωσε στη Sun: «Πολλοί από εμάς περπατάμε εδώ για τουλάχιστον 20 χρόνια, οπότε το να μας λένε ότι δεν μπορούμε πια, είναι σαν χαστούκι. Πληρώνουμε κάθε χρόνο για τη συντήρηση του πάρκου, αλλά πλέον δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ένα μέρος του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Πόσο συμβάλλουν πραγματικά στη στεγαστική κρίση και τα οφέλη στην οικονομία - «Όχι στις οριζόντιες απαγορεύσεις», λέει η εταιρεία στο Newsbomb

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα παρουσιάζει το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

13:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τουρπέν «σφυρίζει» στο Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα – Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου από τα Βορίζια: «Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί συνέχεια»

13:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: To τρομερό timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονη Φανούρη Καργάκη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «γυμνή» ήπειρος: Πώς θα έμοιαζε η Ανταρκτική αν έλιωναν όλοι οι πάγοι της

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα – Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοχοδείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ