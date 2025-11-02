Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο σπίτι
Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας κάνει νέο ξεκίνημα με τα παιδιά του, έπειτα από μία περίοδο συνεχών αναταράξεων στη ζωή τους
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακόμισαν στο Forest Lodgeστο Ουίνδσορμαζί με τα τρία τους παιδιά — τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — όπως αναφέρει η Telegraph.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια άρχισε την μετακόμιση κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και πλέον εγκαθίσταται στο νέο της σπίτι.
Τα σχέδια μετακόμισης είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Αύγουστο, με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον να επιβεβαιώνει στο People: «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα μέσα στο 2025».
Όταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετέφεραν τη «βάση» τους από το Παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ πριν από τρία χρόνια, ήθελαν να δοκιμάσουν αν ταιριάζει στην οικογένειά τους η νέα τοποθεσία. Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, άρχισαν να φοιτούν στο κοντινό σχολείο Lambrook.
Μιλώντας στην παρέλαση της ιρλανδικής φρουράς για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου τον Μάρτιο, η πριγκίπισσα Κέιτ ανέφερε στους στρατιώτες: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ουίνδσορ. Ήμασταν στο Λονδίνο, αλλά μετακομίσαμε εδώ για περισσότερο πράσινο χώρο. Είναι αρκετά κοντά στο Λονδίνο, όχι πολύ μακριά».
Η μετακόμιση στο Ουίνδσορ έφερε την οικογένεια πιο κοντά στους γονείς της Κέιτ, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο ως παππούς και γιαγιά για τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις.
Το νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, προσφέρει την ευκαιρία για μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Λίγο μετά την εγκατάστασή τους στο Adelaide Cottage, τον Σεπτέμβριο του 2022, βίωσαν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.
Οι δοκιμασίες συνεχίστηκαν το 2024, όταν τόσο η πριγκίπισσα Κέιτ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο. Ενώ ο βασιλιάς συνεχίζει τις θεραπείες, η Κέιτ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται σε ύφεση. Το Forest Lodge θεωρείται το «σπίτι για πάντα» της οικογένειας, στο οποίο σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.
Παρότι βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια από το Adelaide Cottage, το Forest Lodge είναι σαφώς μεγαλύτερο — με οκτώ υπνοδωμάτια σε σύγκριση με τα τέσσερα του προηγούμενου σπιτιού. Παρ’ όλα αυτά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δεν θα έχουν μόνιμο προσωπικό που να διαμένει εντός της κατοικίας. Η μακροχρόνια νταντά των παιδιών, Μαρία Τουριόν Μποράγιο, μαζί με τους οικιακούς βοηθούς, αναμένεται να διαμένουν σε μικρότερα κτίρια εντός του κτήματος.
Το Forest Lodge, χτισμένο τη δεκαετία του 1770, αγοράστηκε από το Crown Estate το 1829, και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Υποφύλακα του Windsor Great Park μέχρι τη δεκαετία του 1930. Τη δεκαετία του 1970 υπήρχαν φήμες ότι η πριγκίπισσα Άννα και ο τότε σύζυγός της, Μαρκ Φίλιπς, θα εγκαθίσταντο εκεί — κάτι που τελικώς δεν συνέβη.
Η μετακόμιση του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Forest Lodge έφερε αλλαγές και στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την κατοικία. Σύμφωνα με τους Times, τέθηκε σε εφαρμογή ζώνη ασφαλείας μήκους 2,3 μιλίων γύρω από το σπίτι, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην περιοχή. Οι γείτονες έχασαν επίσης το δικαίωμα εισόδου από την πύλη Cranbourne και στο πάρκινγκ του Windsor Great Park, για τη χρήση των οποίων πλήρωναν περίπου 150 δολάρια ετησίως.
Ένας κάτοικος δήλωσε στη Sun: «Πολλοί από εμάς περπατάμε εδώ για τουλάχιστον 20 χρόνια, οπότε το να μας λένε ότι δεν μπορούμε πια, είναι σαν χαστούκι. Πληρώνουμε κάθε χρόνο για τη συντήρηση του πάρκου, αλλά πλέον δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ένα μέρος του».