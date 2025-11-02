Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο σπίτι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακόμισαν στο Forest Lodgeστο Ουίνδσορμαζί με τα τρία τους παιδιά — τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια άρχισε την μετακόμιση κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και πλέον εγκαθίσταται στο νέο της σπίτι.

Τα σχέδια μετακόμισης είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Αύγουστο, με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον να επιβεβαιώνει στο People: «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα μέσα στο 2025».

Kate Middleton and Prince William Move into New Home, Forest Lodge, with George, Charlotte and Louis https://t.co/KOjvGnNfPT — People (@people) November 1, 2025

Όταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετέφεραν τη «βάση» τους από το Παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ πριν από τρία χρόνια, ήθελαν να δοκιμάσουν αν ταιριάζει στην οικογένειά τους η νέα τοποθεσία. Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, άρχισαν να φοιτούν στο κοντινό σχολείο Lambrook.

Μιλώντας στην παρέλαση της ιρλανδικής φρουράς για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου τον Μάρτιο, η πριγκίπισσα Κέιτ ανέφερε στους στρατιώτες: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ουίνδσορ. Ήμασταν στο Λονδίνο, αλλά μετακομίσαμε εδώ για περισσότερο πράσινο χώρο. Είναι αρκετά κοντά στο Λονδίνο, όχι πολύ μακριά».

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, Πρίγκιπα Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σαρλότ και Πρίγκιπα Λούις AP

Η μετακόμιση στο Ουίνδσορ έφερε την οικογένεια πιο κοντά στους γονείς της Κέιτ, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο ως παππούς και γιαγιά για τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις.

Το νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, προσφέρει την ευκαιρία για μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Λίγο μετά την εγκατάστασή τους στο Adelaide Cottage, τον Σεπτέμβριο του 2022, βίωσαν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι δοκιμασίες συνεχίστηκαν το 2024, όταν τόσο η πριγκίπισσα Κέιτ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο. Ενώ ο βασιλιάς συνεχίζει τις θεραπείες, η Κέιτ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται σε ύφεση. Το Forest Lodge θεωρείται το «σπίτι για πάντα» της οικογένειας, στο οποίο σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Prince William and Kate move into £16million eight-bed 'forever home' Forest Lodgehttps://t.co/w8fgZnDYQT pic.twitter.com/JxzZsnp4Kk — The Mirror (@DailyMirror) November 1, 2025

Παρότι βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια από το Adelaide Cottage, το Forest Lodge είναι σαφώς μεγαλύτερο — με οκτώ υπνοδωμάτια σε σύγκριση με τα τέσσερα του προηγούμενου σπιτιού. Παρ’ όλα αυτά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δεν θα έχουν μόνιμο προσωπικό που να διαμένει εντός της κατοικίας. Η μακροχρόνια νταντά των παιδιών, Μαρία Τουριόν Μποράγιο, μαζί με τους οικιακούς βοηθούς, αναμένεται να διαμένουν σε μικρότερα κτίρια εντός του κτήματος.

Exciting news! ?The Prince and Princess of Wales, along with their three adorable children, have moved into their beautiful forever home, Forest Lodge, leaving Adelaide Cottage behind for this exciting new chapter! pic.twitter.com/j4OhQx4eO0 — British Royaltea (@BritishRoyaltea) November 2, 2025

Το Forest Lodge, χτισμένο τη δεκαετία του 1770, αγοράστηκε από το Crown Estate το 1829, και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Υποφύλακα του Windsor Great Park μέχρι τη δεκαετία του 1930. Τη δεκαετία του 1970 υπήρχαν φήμες ότι η πριγκίπισσα Άννα και ο τότε σύζυγός της, Μαρκ Φίλιπς, θα εγκαθίσταντο εκεί — κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

A few more photos of the new home for the Wales family — Forest Lodge in located in the village of Old Windsor, in Windsor Great Park.



It was acquired by The Crown in 1829 and was formerly known as Holly Grove. Photos seem to be recent from the refurbishment now underway. Image… pic.twitter.com/8OFPKhcIDN — jen (@JenCarsonTaylor) August 16, 2025

Η μετακόμιση του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Forest Lodge έφερε αλλαγές και στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την κατοικία. Σύμφωνα με τους Times, τέθηκε σε εφαρμογή ζώνη ασφαλείας μήκους 2,3 μιλίων γύρω από το σπίτι, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην περιοχή. Οι γείτονες έχασαν επίσης το δικαίωμα εισόδου από την πύλη Cranbourne και στο πάρκινγκ του Windsor Great Park, για τη χρήση των οποίων πλήρωναν περίπου 150 δολάρια ετησίως.

Ένας κάτοικος δήλωσε στη Sun: «Πολλοί από εμάς περπατάμε εδώ για τουλάχιστον 20 χρόνια, οπότε το να μας λένε ότι δεν μπορούμε πια, είναι σαν χαστούκι. Πληρώνουμε κάθε χρόνο για τη συντήρηση του πάρκου, αλλά πλέον δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ένα μέρος του».

Διαβάστε επίσης