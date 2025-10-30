Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ κέρδισαν τη μάχη εναντίον του Paris Match για τις φωτογραφίες των παιδιών τους

Ένα γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι το περιοδικό Paris Match παραβίασε την ιδιωτική ζωή της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας όταν δημοσίευσε φωτογραφίες του 12χρονου πρίγκιπα Τζορτζ, της 10χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ, και του 7χρονου πρίγκιπα Λούις, ενώ αποκάλυψε παράλληλα και λεπτομέρειες για τις διακοπές τους στις Άλπεις

Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ κέρδισαν τη μάχη εναντίον του Paris Match για τις φωτογραφίες των παιδιών τους

Η Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, με τον πρίγκιπα Λουδοβίκο, την πριγκίπισσα Σαρλότ, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Γεώργιο στην λειτουργία των Χριστουγέννων, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

The Associated Press/Αρχείου
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κέρδισαν μια δικαστική υπόθεση εναντίον του γαλλικού περιοδικού Paris Match, αφού εκείνο δημοσίευσε φωτογραφίες του βασιλικού ζεύγους και των τριών παιδιών τους από τις διακοπές τους στις Άλπεις, τον Απρίλιο.

Ένα γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι το περιοδικό Paris Match παραβίασε την ιδιωτική ζωή της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας όταν δημοσίευσε φωτογραφίες του 12χρονου πρίγκιπα Τζορτζ, της 10χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ, και του 7χρονου πρίγκιπα Λούις, ενώ αποκάλυψε παράλληλα και λεπτομέρειες για τις διακοπές τους στις Άλπεις.

Το ζευγάρι θεώρησε το άρθρο «εξαιρετικά παρεμβατικό» και κατέθεσε αγωγή εναντίον των εκδοτών του περιοδικού αμέσως μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών στις 16 Απριλίου 2025. Ένας εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσουν να το ξανακάνουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν «χωρίς αδικαιολόγητη παρακολούθηση και παρέμβαση».

πρίγκιπας-ουίλιαμ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, Πρίγκιπα Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σαρλότ και Πρίγκιπα Λούις

AP

Μιλώντας στο περιοδικό People, ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κέρδισαν τη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησαν στη Γαλλία εναντίον του ιδιοκτήτη του περιοδικού Paris Match, το οποίο δημοσίευσε ένα εξαιρετικά παρεμβατικό άρθρο και φωτογραφίες από τις ιδιωτικές οικογενειακές διακοπές τους στις Άλπεις τον Απρίλιο».

Η δήλωση συνεχίζει: «Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι, παρά τα δημόσια καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, οι Αυτού Μεγαλειότητες και τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής και του οικογενειακού τους χρόνου, χωρίς παράνομες παρεμβάσεις και εισβολές».

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Πριγκίπισσα Κέιτ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Λούι, ο πρίγκιπας Τζορτζ, και η πριγκίπισσα Σάρλοτ στις 14 Ιουνίου 2025 στο Λονδίνο, Αγγλία.

Getty Images

«Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν τον ιδιωτικό οικογενειακό τους χρόνο και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητη παρακολούθηση και παρεμβάσεις. Δεν θα διστάσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν αυτά τα όρια», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Η Sandrine Gil, πρόεδρος του Πρώτου Τμήματος του Δικαστηρίου του Nanterre, αποφάνθηκε τον Σεπτέμβριο ότι το περιοδικό παραβίασε τα δικαιώματα της βασιλικής οικογένειας. Τα δικαστικά έξοδα του ζευγαριού έχουν καταβληθεί από τους εκδότες του Paris Match, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στο δημοτικό σχολείο Churchtown, στο Σάουθπορτ της Αγγλίας.

AP

Αν και το ζευγάρι θα μπορούσε να λάβει αποζημίωση στην υπόθεση, όπως είχε αρχικά ζητηθεί, ζήτησε τη δημοσίευση δικαστικής ανακοίνωσης στο περιοδικό, κάτι που και έγινε.

Η ανακοίνωση είχε ως εξής: «Με απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2025, ο δικαστής του Δικαστηρίου του Nanterre έκρινε ότι η δημοσίευση ενός άρθρου και φωτογραφιών στο περιοδικό Paris Match, τεύχος 3962, με ημερομηνία 10 Απριλίου 2025, παραβίασε τον σεβασμό που οφείλεται στην ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσα της Ουαλίας αλλά και των παιδιών τους».

