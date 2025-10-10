Όταν συγκινήθηκε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φορτισμένη συζήτηση με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ συγκινήθηκε όταν άκουσε από πρώτο χέρι τις καταστροφικές επιπτώσεις της αυτοκτονίας και αναγκάστηε να κάνει ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια της φορτισμένης συνομιλίας που είχε με τη Ράιαν Μάνινγκς, της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε.

Η κα Μάνινγκς, έχει ιδρύσει έκτοτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για θύματα πένθους, ενώ το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ συνεισφέρει 1 εκατομμύριο λίρες για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών. Το δίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εργαστεί για να κατανοήσει περισσότερα σχετικά με τις βαθύτερες αιτίες της αυτοκτονίας και να προσφέρει υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, δήλωσε ότι ήθελε να «οικοδομήσει μια τολμηρή, ενιαία εθνική απάντηση στην σπαρακτική και αποτρέψιμη τραγωδία της αυτοκτονίας» και πισκέφθηκε τη Ράιαν Μάνινγκς στο σπίτι της στο Κάρντιφ

Σε μια συναισθηματική συνομιλία, που καταγράφηκε στην κάμερα, η Μάνινγκς είπε στον πρίγκιπα ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε, πέντε ημέρες αφότου το ζευγάρι αντιμετώπισε τον θάνατο του ενός έτους γιου τους. Ο πρίγκιπας τη ρώτησε πώς τα κατάφερε και συνέχισε να μεγαλώνει δύο παιδιά.

«Κοιτάζω πίσω και ακόμα δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε», είπε. «Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα μεγάλο στίγμα γύρω από την αυτοκτονία, το νιώσατε αυτό τότε;» ρώτησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. «Με εξέπληξε αρκετά. Δεν με είχε ποτέ αγγίξει η αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβη στις ειδήσεις. Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό», του είπε η Ράιαν σε μια συζήτηση στην κουζίνα της στο Κάρντιφ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τη ρώτησε τι θα έλεγε στον σύζυγό της. «"Γιατί δεν μου μίλησες;" Αυτό αναρωτιέμαι κάθε μέρα. Ήταν απόλυτα συντετριμμένος, συνέχιζε να κατηγορεί τον εαυτό του», είπε. «Αλλά θα ήθελα απλώς να καθίσω και να του πω "Γιατί δεν ήρθες σε μένα;" Γιατί έχασε τόση χαρά. Και θα ήμασταν καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα ήμασταν καλά».

Ο πρίγκιπας φαινόταν πολύ αναστατωμένος για να μιλήσει. «Είσαι καλά;» τον ρώτησε εκείνη. «Λυπάμαι, είναι δύσκολο να σου κάνω τις ερωτήσεις», είπε ο Ουίλιαμ. «Έχεις βιώσει και εσύ την απώλεια», είπε η Ράιαν. «Η ζωή μπορεί να σου ρίξει αυτές τις τρομερές ζαριές. Όταν μιλάς γι'αυτές, αποκτάς ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις».

Μετά τη δική της τρομερή απώλεια, η οποία συνέβη το 2012, η ​​Ράιαν ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το 2wish, για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τον ξαφνικό ή απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή ενός νέου. Αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα θα είναι ένας από τους 20 οργανισμούς που θα αποτελέσουν μέρος ενός νέου Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών, το οποίο θα ξεκινήσει με 1 εκατομμύριο λίρες, σε διάστημα τριών ετών, από το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Στο δίκτυο θα προεδρεύει η καθηγήτρια Αν Τζον, ειδική στην πρόληψη της αυτοκτονίας και σύμβουλος στην ιατρική δημόσιας υγείας στην Ουαλία. Το Βασιλικό Ίδρυμα αναφέρει ότι η πρόληψη της αυτοκτονίας είναι μια «σύνθετη πρόκληση» και δεν υπάρχει «μοντέλο υποστήριξης που να ταιριάζει σε όλους». Ωστόσο, το νέο δίκτυο θα προσπαθήσει να κατανοήσει περισσότερα για τις αιτίες της αυτοκτονίας, να προσφέρει υποστήριξη στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας και να ενθαρρύνει περισσότερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Διαβάστε επίσης