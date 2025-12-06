Βρετανία: Διαδηλωτές πέταξαν φαγητό στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους- Tέσσερις συλλήψεις

Η έκθεση των «Crown Jewels» έκλεισε προσωρινά το Σάββατο (6/12), όταν μέλη της ομάδας Take Back Power πασάλειψαν apple crumble και έριξαν κίσταρντ — δύο κλασικά βρετανικά γλυκά — στη γυάλινη προθήκη που φιλοξενεί το Imperial State Crown. Πρόκειται για το στέμμα που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ καθώς έφευγε από την τελετή στέψης του το 2023 και ξανά στην ομιλία του για την έναρξη του Κοινοβουλίου το 2024.

Το εντυπωσιακό στέμμα, στολισμένο με 2.868 διαμάντια, 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια, τέσσερα ρουμπίνια και 269 μαργαριτάρια, κατασκευάστηκε για τη στέψη του παππού του Καρόλου, Γεωργίου ΣΤ’, το 1937.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις διαδηλωτές με την κατηγορία της πρόκλησης φθορών, ωστόσο — σύμφωνα με το Historic Royal Palaces — τα ανεκτίμητα κοσμήματα που αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες δεν υπέστησαν ζημιές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παρόμοιες ακτιβιστικές ενέργειες που στοχεύουν πολύτιμα έργα τέχνης και ιστορικά αντικείμενα. Πέρσι, ακτιβιστές κατά των ορυκτών καυσίμων καταδικάστηκαν σε φυλάκιση όταν πέταξαν μια κονσέρβα τοματόσουπας στο προστατευτικό γυαλί μπροστά από τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη.

Βίντεο από τον Πύργο του Λονδίνου — το ιστορικό κτίσμα που υπήρξε κάποτε βασιλικό ανάκτορο και φυλακή όπου εκτελέστηκαν η Άννα Μπολέυν, ο Τόμας Μορ και άλλοι — δείχνει δύο διαδηλωτές να επιτίθενται στη θήκη, ενώ έκπληκτοι επισκέπτες κάνουν πίσω.

Όταν υπάλληλος του χώρου παρενέβη και ζήτησε ενισχύσεις, οι ακτιβιστές ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε: «Η δημοκρατία έχει καταρρεύσει. Φορολογήστε τους πλούσιους».

