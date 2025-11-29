Γιατί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας είναι ζάμπλουτη - Τι κρύβεται πίσω από την «Εταιρεία»

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' συναντήθηκε με την παρουσιάστρια Μάρθα Κίρνεϊ στο Dumfries House για μια ειδική χριστουγεννιάτικη εκπομπή του «This Natural Life», όπως ανακοινώθηκε από το The King’s Foundation

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κερδίζουν εκατομμύρια από τις προσωπικές τους περιουσίες. Πίσω από τις πηγές εισοδήματος των Βρετανών βασιλέων, που αυτοαποκαλούνται «Η Εταιρεία», κρύβεται παλαιό φεουδαρχικό δίκαιο.

Η αγγλική μοναρχία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλουσιότερες στον κόσμο, αλλά οι χρηματοροές της παραμένουν παραδοσιακά αδιαφανείς, και πλέον αυτό έχει γίνει ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέπτεται το Δουκάτο της Κορνουάλης και εμφανίζεται δημοσίως στα κτήματα του, μοιάζει με επιτυχημένο επιχειρηματία. Συναντά αγρότες που καλλιεργούν τη γη του: ως πρίγκιπας της Ουαλίας, είναι μεγάλος γαιοκτήμονας από το 1337.

Ο μεγαλύτερος γιος του μονάρχη κατέχει περίπου 540 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο νότο της χώρας, με περίπου 3.500 μισθωμένες εκτάσεις, από γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις μέχρι εμπορικά ακίνητα και πάρκινγκ. Το τρέχον εισόδημά του φτάνει τα 23 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για προσωπική χρήση, όπως μεταδίδει η γερμανική τηλεόραση.

Όπως και ο Κάρολος, ο Ουίλιαμ ηγείται των τελετών της Remembrance Sunday, όπου τα κράτη του Κοινοπολιτείας τιμούν τους πεσόντες στρατιώτες.

Η αποκάλυψη ότι ο πρίγκιπας Άντριου, μικρότερος αδελφός του Κάρολου, έζησε για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε πολυτελή κατοικία στο Windsor με έξοδα του κράτους, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αδιαφάνεια στις βασιλικές χρηματοροές.

Η βασιλική οικογένεια δεν υπόκειται σε φορολογία, αν και Κάρολος και Ουίλιαμ υποτίθεται ότι καταβάλλουν εθελοντικά φόρους, χωρίς να είναι γνωστό το ποσό.

Η συνολική περιουσία του Κάρολου εκτιμάται περίπου σε 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν κλειστά, με τα διαθήκες σφραγισμένες.

Ο συγγραφέας και ειδικός σε βασιλικά θέματα, Valentine Low, επισημαίνει ότι η μοναρχία πάντα φρόντιζε να διασφαλίζει τα οικονομικά της συμφέροντα: «Οι Royals κράτησαν με επιμονή τον πλούτο τους. Δεν πρόκειται για προσωπική απληστία».

Το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τα έσοδα του Κάρολου

Ο Κάρολος, όπως και ο Ουίλιαμ, κατέχει ένα Δουκάτο, το Duchy of Lancaster, από το οποίο προέρχονται τα προσωπικά του έσοδα, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην ιδιοκτησία του περιλαμβάνονται μεγάλες εκτάσεις της ακτογραμμής, που εκμισθώνονται σε επιχειρήσεις, όπως ο δημοτικός φορέας των φεριμπότ στο Λίβερπουλ.

Κατά τη διάρκεια επίσημων ταξιδιών ή δεξιώσεων, όπως στο κράτος δείπνου με ξένους ηγέτες, τα έξοδα καλύπτονται από την Crown Estates, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει ακίνητα στο κέντρο του Λονδίνου, εμπορικούς χώρους σε όλη τη χώρα, καθώς και κάποιες από τις βασιλικές κατοικίες, όπως τα Windsor και Buckingham Palace. Τα κέρδη επιστρέφουν αρχικά στο κράτος και ένα τέταρτο κατευθύνεται στον βασιλικό προϋπολογισμό, σε μία περίπλοκη χρηματοοικονομική δομή.

Η αδιαφάνεια, οι απαιτήσεις του Άντριου και οι πρόσφατες αποκαλύψεις έχουν εντείνει την κριτική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι περισσότεροι Βρετανοί φαίνεται να επικροτούν τις ενέργειες του Κάρολου κατά του αδελφού του και να εξασφαλίσει ότι στο εξής ο Άντριου θα καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά του.

Παράλληλα, η βασιλική οικογένεια συνεχίζει να επενδύει σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα, όπως η βράβευση «Earthshot» κατά τη διάρκεια της COP30, δείχνοντας προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ προσωπικού πλούτου και δημόσιου ρόλου.

Πηγή: ZDF

