Βασιλιάς Κάρολος: Εμφάνιση «έκπληξη» στη σειρά «This Natural Life»

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' συναντήθηκε με την παρουσιάστρια Μάρθα Κίρνεϊ στο Dumfries House για μια ειδική χριστουγεννιάτικη εκπομπή του «This Natural Life», όπως ανακοινώθηκε από το The King’s Foundation

Την εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου σε επεισόδιο της σειράς του BBC, «This Natural Life», ανακοίνωσε η βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εκπομπή θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Η παρουσιάστρια της σειράς, Μάρθα Κίρνεϊ, συνομίλησε με την αυτού μεγαλειότητα στα κεντρικά γραφεία του φιλανθρωπικού οργανισμού The King's Foundation, τα οποία βρίσκονται στο ιστορικό κτήμα Ντάμφρις (Dumfries House) στο Άιρσαϊρ, στη νοτιοδυτική Σκωτία.

Η σχέση του βασιλιά με τον φυσικό κόσμο

Η επίσημη σύνοψη της σειράς αποκαλύπτει ότι, περπατώντας μέσα στο δενδροκομείο του κτήματος, ο βασιλιάς αναλογίζεται πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τον φυσικό κόσμο στην παιδική του ηλικία.

Παράλληλα, η συζήτηση αφορά κρίσιμα θέματα, όπως:

Η σημασία της διδασκαλίας αγροτικών δεξιοτήτων .

Η προστασία των θαλασσών .

Η τέχνη της φυτογλυπτικής .

Η προσωπική χαρά που αντλεί ο μονάρχης από την κηπουρική και τη χρήση ενός κλαδευτηριού.

Το Dumfries House φιλοξενεί πολλά από τα εμβληματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος, τα οποία προσφέρουν εκπαίδευση σε δεξιότητες της πραγματικής ζωής, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την προσωπική ανάπτυξη.

«Χάρη στον ίδιο και την ομάδα του οργανισμού The King's Foundation έχει γίνει ο χώρος πρασίνου και η σχολή εκπαίδευσης που είναι σήμερα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Κριστίνα Μάριν.

Η σειρά «This Natural Life» είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του ρόλου που έχει διαδραματίσει η φύση στη ζωή των καλεσμένων της, καθώς κάθε προσκεκλημένος οδηγεί την παρουσιάστρια σε μια τοποθεσία που τον έχει επηρεάσει, διαμορφώσει ή γοητεύσει.

*Με πληροφορίες από The Mirror

