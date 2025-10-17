Πώς ο «πόλεμος» του Καρόλου και της Νταϊάνα συνέτριψε τους Ουίλιαμ και Χάρι - Η ερώτηση «φωτιά»

Ο «πόλεμος» ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο -όταν εκείνος ήταν ακόμη πρίγκιπας- και της πριγκίπισσας Νταϊάνα διήρκεσε τέσσερα χρόνια, απασχόλησε τον διεθνή Τύπο, απέσπασε άφθονα σχόλια, προβλημάτισε τους βασιλικούς κύκλους αλλά κανείς δεν πλήρωσε μεγαλύτερο τίμημα από τους νεαρούς πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι. Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν τα παιδιά, αναγκασμένα να παρακολουθούν τον δημόσιο διασυρμό των γονιών τους.

Η κρίση ξέσπασε δημόσια τον Ιούνιο του 1992 με την κυκλοφορία του βιβλίου «Diana: Her True Story» του Andrew Morton. Λίγους μήνες αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου 1992, ο πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η τηλεοπτική ομολογία και η ερώτηση του Ουίλιαμ

Το αποκορύφωμα των συγκρούσεων ήρθε το 1994. Μετά τη διαρροή των κασετών «Tampongate» το 1993, ο Κάρολος «χτύπησε» με τηλεοπτική συνέντευξη στον Jonathan Dimbleby τον Ιούνιο του 1994. Ομολόγησε τη σχέση του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ισχυριζόμενος ότι συνέβη αφού ο γάμος του με τη Νταϊάνα «είχε ανεπανόρθωτα καταρρεύσει».

Σύμφωνα με το βιβλίο της δημοσιογράφου Τίνα Μπράουν, «The Palace Papers», ο Ουίλιαμ και ο Χάρι άκουσαν την ανακοίνωση του Μέιτζορ στο σαλόνι του διευθυντή στο σχολείο Ludgrove.

Η βασιλική οικογένεια σε διακοπές στο αρχοντικό του βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, στη Μαγιόρκα - 1987 AP

Η συνέντευξη του πατέρα τους ήταν καταλυτική. «Είναι αλήθεια, μητέρα; Είναι αλήθεια ότι ο μπαμπάς δεν σε αγάπησε ποτέ;» φέρεται να ρώτησε ο 12χρονος τότε Ουίλιαμ τη Νταϊάνα, όταν η πριγκίπισσα έσπευσε στο σχολείο για να διαχειριστεί την κρίση. Στη συνέχεια, αποκαρδιωμένος, ο Ουίλιαμ είπε στους γονείς του: «Ελπίζω να είστε και οι δύο πιο ευτυχισμένοι τώρα», μια φράση που η Μπράουν χαρακτήρισε «σπαρακτικά ώριμη».

Η ιστορική ατάκα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Νταϊάνα απάντησε στον Κάρολο το 1995 με τη δική της έκρηξη στη συνέντευξη στο BBC Panorama με τον Martin Bashir. Η πριγκίπισσα περιέγραψε αναλυτικά την τραγωδία του γάμου της, αφήνοντας την ιστορική ατάκα: «Ήμαστε τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν κάπως στριμωγμένα».

Η Μπράουν σημειώνει πως η συνέντευξη του Bashir προκάλεσε ακόμα περισσότερα τραύματα. Ο Ουίλιαμ, μόλις δύο μήνες στο Ίτον, παρακολούθησε τη μετάδοση μόνος του. «Η βασίλισσα εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο Ουίλιαμ θα πάθαινε νευρικό κλονισμό», γράφει η Μπράουν.

Το διαζύγιο και... το τέλος της Νταϊάνα

Έναν μήνα μετά την εκρηκτική συνέντευξη της Νταϊάνα, η βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε από το ζευγάρι να προχωρήσει σε διαζύγιο, το οποίο εκδόθηκε το 1996. Έναν χρόνο αργότερα, η Νταϊάνα πέθανε σε τροχαίο στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών.

