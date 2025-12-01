Βασιλιάς Κάρολος: Αφαίρεσε και επίσημα τις τελευταίες βασιλικές τιμές από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Στις 1 Δεκεμβρίου, η Gazette —το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου— δημοσίευσε καταχώριση στην οποία αποκαλύπτεται ότι ο Βασιλιάς Κάρολος έδωσε εντολή να διαγραφεί το όνομα του Andrew Mountbatten-Windsor από τα μητρώα του Τάγματος της Περικνημίδας (Order of the Garter) και του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας (Royal Victorian Order).

Σημείωση στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρει ότι η πράξη «φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2025» — την ημέρα που το Μπάκιγχαμ είχε γνωστοποιήσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του Άντριου.

The British Ministry of Defense revealed that ex-Prince Andrew still retains one final honor amid his fall from grace—against King Charles’s wishes. Click the link to see what it is https://t.co/Jb3Q6sxnRg pic.twitter.com/vUmDEYQTLl — InStyle (@InStyle) December 1, 2025

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από την Central Chancery of the Orders of Knighthood, μέσω του ανακτόρου St. James’s, και αναφέρει:

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ διέταξε η χορήγηση του τίτλου Knight Companion του Εξοχότατου Τάγματος της Περικνημίδας στον Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2006, να ακυρωθεί και να ανακληθεί, και το όνομά του να διαγραφεί από το Μητρώο του εν λόγω Τάγματος».

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ διέταξε η χορήγηση του τίτλου Knight Grand Cross του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας στον Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2011, να ακυρωθεί και να ανακληθεί, και το όνομά του να διαγραφεί από το Μητρώο του εν λόγω Τάγματος».

Η Gazette χρησιμοποιεί πια το πλήρες όνομα «Andrew Mountbatten-Windsor», καθώς το παλάτι είχε ήδη διευκρινίσει ότι ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα.

Οι τιμητικές διακρίσεις που αφαιρούνται τώρα —Knight Companion του Τάγματος της Περικνημίδας και Knight Grand Cross του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας— του είχαν απονεμηθεί από τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ο πρίγκιπας Andrew / AP

Το Tάγμα της Περικνημίδας είναι το παλαιότερο και ανώτατο τάγμα ιπποσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Βασιλικό Τάγμα της Βικτωρίας απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον μονάρχη και τη βασιλική οικογένεια.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση του 65χρονου Άντριου, στις 17 Οκτωβρίου, ότι παραιτείται οικειοθελώς από τη χρήση όλων των βασιλικών τίτλων και τιμητικών διακρίσεών του — μια κίνηση που προέκυψε εν μέσω ανανεωμένων ελέγχων για το εύρος της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντά του το 2019, μετά τη διαβόητη συνέντευξη στο BBC για τον Έπσταϊν. Η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τότε όλους τους στρατιωτικούς τίτλους και τα πατρωνικά του, ενώ το 2022 έχασε και τις τελευταίες επίσημες τιμές του μετά την απόρριψη της προσπάθειάς του να αποπεμφθεί η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων του ξεκίνησε από τον βασιλιά στις 30 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου με την έκδοση Letters Patent στην Gazette.

