Η συγκίνηση του βασιλιά Καρόλου και τα δύο λεπτά σιγής στην Τελετή Μνήμης

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν έδωσε το σύνθημα για να κρατηθούν 2 λεπτά σιγής κατά τη διάρκεια της Εθνικής Τελετής Μνήμης.

Φορώντας τη στολή του στρατάρχη, βρέθηκε στο κενοτάφιο του Λονδίνου μαζί με μέλη της βασιλικής οικογένειας και πολιτικούς, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων.

Ο βασιλιάς κατέθεσε το πρώτο στεφάνι, ακολουθούμενος από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος φορούσε τη στολή Ταξιάρχου της Βασιλικής Αεροπορίας. Η βασίλισσα και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ντυμένες στα μαύρα, παρακολούθησαν την τελετή από τα μπαλκόνια του Foreign Office, με θέα το Whitehall.

Τελετές πραγματοποιήθηκαν επίσης σε κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων του Εδιμβούργου, του Μπέλφαστ και του Κάρντιφ.

Περίπου 10.000 βετεράνοι των ενόπλων δυνάμεων συμμετείχαν στην παρέλαση της Βασιλικής Βρετανικής Λεγεώνας στο Whitehall, μαζί με περίπου 20 βετεράνους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κυριακής της Μνήμης, η οποία γιορτάζεται την Κυριακή που είναι πλησιέστερη στην Ημέρα της Ανακωχής στις 11 Νοεμβρίου, όταν έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1918.

Φέτος συμπληρώνονται επίσης 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

