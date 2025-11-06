Επίσημα τέλος από τον Βασιλιά Κάρολο οι τίτλοι «πρίγκιπας» και «Αυτού Μεγαλειότης» για τον Άντριου

Η αποκαθήλωση του Άντριου, πρώην πια πρίγκιπα, ολοκληρώθηκε με την αφαίρεση και επίσημα των τίτλων του από τον Βασιλιά Κάρολο, ως συνέπεια της εμπλοκής του καιι των δεσμών του με τον παιδεραστή χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Στέμματος, οι τίτλοι του «πρίγκιπα» και της «Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH) του Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, τους οποίους κατείχε από τη στιγμή της γέννησής του, έχουν αφαιρεθεί και δεν έχει πλέον δικαίωμα να τους φέρει και να απολαμβάνει τα προνόμιά τους.

Η καταχώριση στο επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε: «Ο Βασιλιάς με επιστολή που φέρει τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου και έχει ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε να δηλώσει ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να φέρει και να απολαμβάνει τον τίτλο, την ιδιότητα ή τα προνόμια της «Βασιλικής Υψηλότητας» και την τιμητική ιδιότητα του «Πρίγκιπα».

Η απόφαση του Κάρολου να απομακρύνει ουσιαστικά τον Άντριου από τη μοναρχία, καταργώντας και το δουκάτο του, ακολούθησε την αυξανόμενη διαμάχη σχετικά με την εμπλοκή του στο σεξουαλικό σκάνδαλο Έπσταϊν.

Επί χρόνια ο Άντριου, αν και το αρνείτο, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, μετά την εμπορία της από τον χρηματοδότη.

Η Τζιούφρε άσκησε αγωγή το 2021 και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά με ένα ποσό που πιστεύεται ότι ήταν περίπου 12 εκατομμύρια λίρες.