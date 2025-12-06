Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

Μια τραγωδία που δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπου νους, συγκλονίζει το Τενεσί των ΗΠΑ, όπου ένας 50χρονος παππούς και η μόλις τριών μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από τα 7 πίτμπουλ της οικογένειας. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά προκειμένου να φτάσει στα θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές εντόπισαν τον Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ νεκρό μέσα στο σπίτι του, όπως αναφέρει η New York Post. Η τριών μηνών εγγονή του βρισκόταν ακόμα ζωντανή κατά την επίθεση, όμως υπέστη σοβαρά τραύματα από τα πίτμπουλς της οικογένειας. Οι αστυνομικοί, προκειμένου να φτάσουν κοντά στα θύματα, αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν και να εξουδετερώσουν τα σκυλιά. Όταν έφτασαν, το βρέφος είχε ήδη καταλήξει.

Γείτονες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς τα ίδια σκυλιά είχαν επιτεθεί και σε άλλα ζώα σε προηγούμενα περιστατικά. Ο Μπράιαν Κίρμπι, γείτονας που είχε δει τα πίτμπουλς να σκοτώνουν τη γάτα του πριν από μια εβδομάδα, περιέγραψε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να καλεί σε βοήθεια στους δρόμους.

Παρά τις επιθέσεις σε ζώα, ο Κίρμπι δήλωσε πως δεν περίμενε ποτέ επίθεση σε ανθρώπους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης φροντίδας και συγκράτησης των ζώων.

Η Ρεβέκα Άνταμς, κάτοικος της γειτονιάς, ανέφερε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν έφτασαν οι αρχές. Η ίδια επιβεβαίωσε πως τα πίτμπουλς συχνά διέσχιζαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα, χωρίς όμως να προβλέψει τέτοια βία απέναντι σε ανθρώπους.

Οι αρχές διερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και της οικογένειας, ενώ τα ζώα έχουν κατασχεθεί από την αρμόδια υπηρεσία ζώων του Τούλαχομα.