Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σκοτώσουν τα σκυλιά για να καταφέρουν να φτάσουν στις σορούς

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια τραγωδία που δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπου νους, συγκλονίζει το Τενεσί των ΗΠΑ, όπου ένας 50χρονος παππούς και η μόλις τριών μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από τα 7 πίτμπουλ της οικογένειας. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά προκειμένου να φτάσει στα θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές εντόπισαν τον Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ νεκρό μέσα στο σπίτι του, όπως αναφέρει η New York Post. Η τριών μηνών εγγονή του βρισκόταν ακόμα ζωντανή κατά την επίθεση, όμως υπέστη σοβαρά τραύματα από τα πίτμπουλς της οικογένειας. Οι αστυνομικοί, προκειμένου να φτάσουν κοντά στα θύματα, αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν και να εξουδετερώσουν τα σκυλιά. Όταν έφτασαν, το βρέφος είχε ήδη καταλήξει.

1765022962626-834988533-clipboard12-06-202501.jpg

Γείτονες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς τα ίδια σκυλιά είχαν επιτεθεί και σε άλλα ζώα σε προηγούμενα περιστατικά. Ο Μπράιαν Κίρμπι, γείτονας που είχε δει τα πίτμπουλς να σκοτώνουν τη γάτα του πριν από μια εβδομάδα, περιέγραψε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να καλεί σε βοήθεια στους δρόμους.

Παρά τις επιθέσεις σε ζώα, ο Κίρμπι δήλωσε πως δεν περίμενε ποτέ επίθεση σε ανθρώπους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης φροντίδας και συγκράτησης των ζώων.

Η Ρεβέκα Άνταμς, κάτοικος της γειτονιάς, ανέφερε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν έφτασαν οι αρχές. Η ίδια επιβεβαίωσε πως τα πίτμπουλς συχνά διέσχιζαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα, χωρίς όμως να προβλέψει τέτοια βία απέναντι σε ανθρώπους.

Οι αρχές διερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και της οικογένειας, ενώ τα ζώα έχουν κατασχεθεί από την αρμόδια υπηρεσία ζώων του Τούλαχομα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή

14:35TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας που πρέπει να επισκεφτείτε

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ήρθε το τέλος του ίντερνετ; Τι είναι η διαδικτυακή παρακμή και πού θα οδηγήσει

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου - Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας

14:01WHAT THE FACT

Η Ευρώπη θα αποκτήσει άλλες 42 ημέρες καλοκαιριού - Γιατί αλλάζει το ημερολόγιο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πτώση του Ίκαρου»: Πώς έγινε η λήψη της φωτογραφίας που έγινε viral

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43: Έκανε το «8 στα 8» με εμφατικό τρόπο και +45!

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκλεισε ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια λόγω των μαχών

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Le Monde: Η Αμερική «ξαναγράφει» τον παγκόσμιο χάρτη και οδηγεί σε ρήγμα με την Ευρώπη

13:44WHAT THE FACT

Εντυπωσιακός θησαυρός που ανακαλύφθηκε σε αρχαίο αιγυπτιακό τάφο ξαναγράφει την ιστορία

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή: Ποιος φροντίζει αυτούς που μας σώζουν;

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο - 14 τραυματίες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο του Αλέξη στα Εξάρχεια – Δείτε εικόνες

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Νέος team manager o Κάρλος Ζέκα

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή: Ποιος φροντίζει αυτούς που μας σώζουν;

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Μοσχάτου στο Newsbomb.gr: «Από τα ξημερώματα λεωφορείο του δήμου θα μεταφέρει επιβάτες από και προς τον ΗΣΑΠ»

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ