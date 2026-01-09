Διαθέσιμο το καινούργιο Renault Clio – Πόσο κοστίζει
Η νέα, 6η γενιά του Renault Clio έκανε επίσημα την είσοδό της στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τα πιο καθοριστικά μοντέλα της ευρωπαϊκής μικρής κατηγορίας.
Με τιμή εκκίνησης από 20.900 ευρώ και παρουσία στις εκθέσεις από τις 12 Ιανουαρίου 2026, το Clio επιστρέφει ανανεωμένο σε όλους τους τομείς.
