Διαθέσιμο το καινούργιο Renault Clio – Πόσο κοστίζει

Η νέα, 6η γενιά του Renault Clio έκανε επίσημα την είσοδό της στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τα πιο καθοριστικά μοντέλα της ευρωπαϊκής μικρής κατηγορίας.

Newsbomb

Διαθέσιμο το καινούργιο Renault Clio – Πόσο κοστίζει
DPPI Production
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τιμή εκκίνησης από 20.900 ευρώ και παρουσία στις εκθέσεις από τις 12 Ιανουαρίου 2026, το Clio επιστρέφει ανανεωμένο σε όλους τους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μονταντά: Η ώρα των απαντήσεων για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ - Στον εισαγγελέα για ανάκριση

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα βιασμού 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της μετά τον χωρισμό - Την απειλούσε με εκδικητική πορνογραφία

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Ένα emoji που γελά δεν αντικαθιστά το αληθινό γέλιο» - Το μήνυμά τους για την ψηφιακή εξάρτηση των παιδιών  

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

10:35Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι πιστεύουν στο Μαξίμου για κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα - Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και η διασύνδεση ανασχηματισμού με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες - Βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΙ θα εκτοξεύσει τις τιμές των smartphone και των υπολογιστών το 2026 - Γιατί ακριβαίνουν σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Εξακολουθεί να αγνοείται ο οδηγός τρακτέρ στον Λίσσο ποταμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρονοκάψουλα: Ένα σημείωμα από το 1972 σε απομονωμένη κορυφή

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από basic σε pro: Τα περιφερειακά που αλλάζουν το παιχνίδι

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε χωματερή στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι - Συγκλονιστικές εικόνες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ επαναφέρουν το αφήγημα περί δήθεν αδικημένης μειονότητας και προβάλλουν καταγγελίες για επίθεση σε μειονοτικό σχολείο στη Ροδόπη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαθέσιμο το καινούργιο Renault Clio – Πόσο κοστίζει

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πανίσχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας - «Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν με drone, ακόμη και στην... τουαλέτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο για το 2026

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πανίσχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας - «Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν με drone, ακόμη και στην... τουαλέτα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ