Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου»

Snapshot Η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου ήταν σε εφημερία on call και δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Η μητέρα του βρέφους έστελνε φωτογραφίες με τα συμπτώματα σε άλλους γιατρούς λόγω της απουσίας της παιδιάτρου.

Η μητέρα ενημερώθηκε για την άδεια της παιδιάτρου μετά από πολλές ώρες, γεγονός που καθυστέρησε τη μεταφορά του παιδιού σε άλλο νοσοκομείο.

Μετά από παρέμβαση βουλευτή, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρίου όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο αλλά παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Για την εγκληματική αδιαφορία που επέδειξε η παιδίατρος στο νοσοκομείο Ζακύνθου, την ώρα που βρισκόταν σε εφημερία, μίλησε η μητέρα του 5 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου με μηνιγγίτιδα.

Ειδικότερα, η μητέρα του παιδιού, Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, εξήγησε ότι το Σάββατο το πρωί, περίπου στις 12:00, το παιδάκι άρχισε να εμφανίζει σπυράκια και εξανθήματα, τα οποία λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να γίνονται πιο έντονα. Έτσι επικοινώνησε με γιατρό, ο οποίος της είπε να πάει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έκανε.

Φτάνοντας στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι, την ενημέρωσαν πως η παιδίατρος ήταν σε εφημερία on call και δεν βρισκόταν στον χώρο. Το παιδί παρακολουθούσε από κοντά η νοσοκόμα της Παιδιατρικής, με τη γιατρό να δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο, με βάση απλά τις περιγραφές.

Η ίδια η παιδίατρος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, έχει ισχυριστεί πως ήταν σε άδεια, ωστόσο η κ. Γεωργιοπούλου τόνισε ότι άκουσε για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 8 το βράδυ.

Μάλιστα, η μητέρα του παιδιού είπε ότι το Σάββατο είχε απογευματινό καράβι στις 18:30 και αν την είχαν ενημερώσει νωρίτερα ότι η παιδίατρος βρισκόταν σε άδεια θα το είχε πάρει για να μεταφέρει το μωρό της σε άλλο νοσοκομείο.

Επιπλέον, εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου, η κ. Γεωργιοπούλου ανέφερε ότι έστελνε φωτογραφίες του παιδιού της με τα εξανθήματα σε άλλους, εξωτερικούς παιδιάτρους, για να της πουν πώς πρέπει να δράσει.

Αφού, λοιπόν, μητέρα και παιδί βρίσκονταν ήδη πάνω από 4 ώρες στο νοσοκομείο και η παιδίατρος δεν είχε φανεί, όπως ανέφερε η ίδια στον ΑΝΤ1, αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με βουλευτή του νησιού, και συγκεκριμένα τον Διονύση Ακτύπη, προκειμένου να δοθεί εντολή για τη διακομιδή του παιδιού.

Όπως είπε συγκεκριμένα η κ. Γεωργιοπούλου, χρειάστηκε να παρέμβει ο βουλευτής, προκειμένου να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, για να τη συνοδεύσει με το παιδί στο αεροδρόμιο και να γίνει η διακομιδή στο Ρίο.

Σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδί, ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο, παραμένει ωστόσο στη ΜΕΘ, καθώς η μηνιγγίτιδα είναι ένα πολύ ισχυρό μικρόβιο και χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ η οικογένεια έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να υποβληθεί μήνυση.

Σε αναστολή η παιδίατρος

Σημειώνεται ότι, η παιδίατρος έχει τεθεί σε αναστολή και σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ).

Διαβάστε επίσης