Κάλυμνος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων - Βίντεο

Έναν αναπάντεχο και επιβλητικό επισκέπτη υποδέχθηκε ο κόλπος των Αργινώντων στην Κάλυμνο το πρωί της Πέμπτης.

Η μεσαίου μεγέθους φάλαινα που κολύμπησε στα νερά του νησιού χάρισε ένα μοναδικό θέαμα σε όσους ήταν παρόντες.

Το σπάνιο αυτό γεγονός δημοσιεύθηκε στο Instagram, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό πέρασμα του θηλαστικού από τα ελληνικά νερά.

https://www.instagram.com/reel/DTQpIQfjSxO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

