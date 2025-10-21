Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

Η ανάκαμψη του πληθυσμού των μεγάπτερων φαλαινών στην ανατολική Αυστραλία χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως τίποτα λιγότερο από ένα «θαύμα». Τα μεγαλοπρεπή θηλαστικά είναι σήμερα περισσότερα σε αριθμό απ’ ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η εμπορική φαλαινοθηρία στην περιοχή.

Ενώ σήμερα οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών της Αυστραλίας κάνουν παράπονα για τη φασαρία από τα μηχανοκίνητα σκάφη ή τα πάρτι, υπήρξε μια εποχή που τα παράπονα αφορούσαν… το «τραγούδι» των φαλαινών. Κι αυτό γιατί, τόσο πυκνά κολυμπούσαν οι φάλαινες του εν λόγω είδους ανοιχτά του Χόμπαρτ τον 18ο αιώνα, πριν ακόμη φτάσει η εμπορική φαλαινοθηρία στην Αυστραλία. Σήμερα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πληθυσμός είναι 60% μεγαλύτερος από εκείνη την εποχή.

Η κατακόρυφη πτώση και η σωτηρία

Παρά το σημερινό success story, η μείωση του πληθυσμού των ανατολικών αυστραλιανών μεγάπτερων φαλαινών υπήρξε κατακόρυφη. Καθώς μετανάστευαν προς τα βόρεια, στους τροπικούς τόπους αναπαραγωγής, έγιναν στόχος των φαλαινοθήρων, οι οποίοι τις κυνηγούσαν για το λάδι στο λίπος τους, ειδικά αφότου σπάνισαν τα μεγαλύτερα είδη, όπως οι μπλε φάλαινες.

Ο δρ. Γουάλι Φράνκλιν, συνιδρυτής του Oceania Project και ερευνητής φαλαινών με εμπειρία άνω των 3 δεκαετιών, συνυπογράφει μια νέα έκθεση που υποδηλώνει ότι ο πληθυσμός ξεπέρασε τα 50.000 μέλη.

«Είχαμε μια λογική εκτίμηση ότι ο πληθυσμός ανερχόταν τουλάχιστον σε 30.000 φάλαινες πριν την τελευταία περίοδο φαλαινοθηρίας», δήλωσε ο δρ. Φράνκλιν στο ABC News Australia. «Η καλύτερη εκτίμηση που έχουμε είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μόνο 150 μέλη είχαν επιβιώσει από αυτά τα 30.000».

Το 1963, η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (IWC) απαγόρευσε το εμπορικό κυνήγι ειδών όπως οι μεγάπτερες φάλαινες. Οι προβλέψεις του 2020 έδειχναν ότι, εφόσον η φαλαινοθηρία αποτελούσε παρελθόν, ο αριθμός τους θα μπορούσε να φτάσει τα 50.000. Και έτσι ακριβώς συνέβη.

Η συμβολή του κοινού και το «όριο» του οικοσυστήματος

Η νέα έκθεση συντάχθηκε με τη συμβολή περίπου 700 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, χειριστών τουριστικών σκαφών παρατήρησης φαλαινών και ερευνητών, οι οποίοι ανέβασαν φωτογραφίες στη βάση δεδομένων παρακολούθησης HappyWhale. Οι εκτιμήσεις τους τοποθετούν τον αριθμό των φαλαινών μεταξύ 50.000 και 60.000.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο αριθμός των μεγάπτερων φαλαινών ενδέχεται να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς το οικοσύστημα ίσως έχει φτάσει τη λεγόμενη «φέρουσα ικανότητα», δηλαδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος ή ευκαιρίες σίτισης για να φιλοξενηθούν επιπλέον φάλαινες.

Με τόσο μεγάλο αριθμό φαλαινών, οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά τις συναντήσεις από κοντά, ειδικά όταν πρόκειται για μητέρα με το μικρό της. Συνιστάται στους χειριστές σκαφών να αφήνουν τις φάλαινες να πλησιάσουν με δική τους πρωτοβουλία, καθώς αυτό είναι το ασφαλέστερο για το σκάφος και τα θαλάσσια θηλαστικά.

